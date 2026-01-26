Как правилно да размножите бегонии

Над 1800 вида и хибриди от семейство Бегонии (Begoniaceae) предоставят на градинарите богат избор от цветове на цветята, стилове на листата и модели на растеж. Бегониите обичат влажни местообитания, които предлагат известна сянка

Трик на старите градинари, с който бегониите ще издържат до първия сняг

Стъблените резници правят копия на оригиналното растение, когато се поставят във вода или влажна почва. След като прекарат шест до осем седмици в образуване на корени, новите растения могат да бъдат пресадени в градински лехи, висящи кошници или саксии с добър дренаж. За да научите кои видове се справят най-добре във всяка от тези среди, прочетете за различните видове и хибриди, включително бегонии, които са лесни за отглеждане у дома

Съвети за отглеждане на бегонии от резници

Когато правите резници от стъбло, стремете се да бъдат малко под най-ниския възел на вашата бегония. Това прави екипът на Стюарт в своите оранжерии. Стъбло с дължина няколко сантиметра е добро начало. Стюарт скъсява всяко стъбло до инч и половина, преди да го постави в тава със смес за разсад, съдържаща перлит, вермикулит и торфен мъх. Тази среда за отглеждане е лека и задържа влагата, помагайки на нежните нови растения да процъфтяват.

Стюарт има автоматизиран градски култиватор, но не е нужно нищо толкова сложно, за да убедите резниците си да се вкоренят. Пластмасов контейнер за салата е бюджетна тава за засаждане, а повечето градински центрове предлагат смес за начало на растежа на семената. Стюарт използва тази смес, за да покрие мястото, където листът се свързва със стъблото си, известно като дръжка.

След това поддържането на средна влажност е неин основен приоритет. Не сте фен на сместа за начало на растежа на семената? Поставете резниците в чаша вода, за да пуснете корените им. Искате да ускорите процеса? Вижте дали хормоните за вкореняване могат да ви помогнат да размножите растенията си . Изследователи от Мичиганския държавен университет установиха, че тези съединения могат да увеличат скоростта на вкореняване и количеството на корените при бегониите Rex, както и при бегониите Reiger и Hiemalis (и двете Begonia x Hiemalis).

Стюарт препоръчва да се избягват вдървени стъбла и да се предпазват резниците от блъскане едно в друго в тесни пространства. Тя също така предлага размножаване на бегонии от здрави листа, които падат от зрели растения. Ако листът остане влажен и получава достатъчно слънчева светлина, от дръжката ще поникне копие на оригиналната бегония.