Как правилно да засадите олеандър през септември

Той има и една лоша характеристика, а именно, че е много токсичен при поглъщане. Децата, които могат да го сложат в устата си по време на игра, трябва да бъдат особено защитени и предупредени. Олеандърът е декоративен, вечнозелен храст, който може да достигне височина от 3 до 6 м, ако не се подрязва, но предимно всички го подрязват.

Сокът от това растение може да причини кожно дразнене, тежко възпаление и алергични реакции; ако това се случи, незабавно потърсете медицинска помощ.

Идеалното време за засаждане е следващите два месеца.

Най-добре расте в по-топлите крайбрежни райони, средиземноморски климат, но също и на континента. В такъв случай трябва да се засажда само в по-големи саксии , които е необходимо да се внесат в защитена зона преди зимата, тъй като ако температурата падне под 9 градуса по Целзий, това може да причини увреждане на листата или пълното им загниване.

Най-доброто време за засаждане и пресаждане е през пролетта или есента, както за повечето растения, а идеалното време за засаждане е август или септември , когато цъфтежът приключва, защото ако се засади през пролетта, не може да развие много цветове. Обича слънчево място. Рано през пролетта, когато се изнесе от стаята на балкона или двора, е необходимо да се добави по-качествен субстрат, обогатен с хранителни вещества, т.е. да се напълни контейнерът.

Толерира сухи периоди, но расте и вирее по-добре на слънчево място и при редовно поливане. Ако листата започнат да пожълтяват, това е знак, че е добавена повече вода от необходимото.

Докато е млад, когато тепърва се развива и формира желаната форма на храста, би било препоръчително да го подхраните през пролетта с тор, който съдържа повече азот, а когато растението достигне желаната височина, не бива да прекалявате с това хранително вещество. Храненето трябва да е балансирано, въпреки че олеандърът няма специални изисквания към хранителни вещества или влага и лесно се адаптира към всякакви условия.

Можете да добавите мулч от кора, глинени пелети или други видове мулч към контейнера, за да задържите влагата и да предпазите растението от плевели. Можете също да използвате дървени стърготини, които, освен всичко изброено, предпазват корените от замръзване през зимата.

Под 9 градуса може да замръзне.

В началото на есента е препоръчително да го подрежете и да премахнете избледнелите цветове няколко седмици преди първата слана.

Въпреки това, трябва да се подреже по-значително в началото на пролетта, преди растението да навлезе в активна вегетация, т.е. интензивен растеж. Необходимо е да се премахнат повредени клони, причинени от студ и ниски температури, вредители или болести, както и такива, които са преплетени, вдървени и обрасли клони, които не изглеждат добре. Подрежете растението до желания размер.

Ако олеандърът се отглежда в саксия, е необходимо да се избере по-голяма, защото има доста разклонена коренова система. В този случай трябва да се полива редовно. Би било добре, ако има дупки на дъното, за да може излишната вода да се отцежда в тава, или още по-добре, водата да се налива в тавата, за да може растението да я абсорбира постепенно.

През зимата контейнерът трябва да се внесе в къща или сграда с достатъчно слънчева светлина. През този период трябва да се полива по-рядко и да не се тори често.

Размножаването чрез семена е по-рядко срещано.

Олеандърът може да се размножи през август с полувдървеснели резници, които не цъфтят, а през пролетта с резници (пелцери), които първо трябва да се поставят във вода, за да се вкоренят, и едва след това да се засадят. Освен вегетативно размножаване, възможно е и генеративно размножаване чрез семена, но това е по-бавен процес и затова се използва по-рядко на практика.

Това декоративно растение рядко боледува и рядко се напада от вредители като листни въшки, акари и гъсеници, чиято борба (чрез прилагане на подходящ инсектицид) трябва да се започне едва когато насекомите бъдат забелязани. Най-често се разболява, ако замръзне или поради силна суша.

Той символизира сложната природа на любовта, романтиката и съдбата, а в гръцката митология се свързва с чар. Тъй като пленява с красотата си и не е взискателен за отглеждане, все по-често краси дворовете и балконите ни.