Как се прави пресаждане на азалия

Пресаждането на азалия изглежда сложна задача, но ако знаете правилните стъпки е напълно изпълнимо у дома. В следващите редове ще ви покажем кога е подходящият момент, каква почва и саксия да изберете и как да действате, за да запазите растението силно, здраво и готово за обилен цъфтеж и през следващия сезон.

Кога е най‑подходящият момент за пресаждане?

Най-сигурното време за пресаждане на азалия в саксия е рано напролет, когато се появят първите признаци на растеж, или веднага след прецъфтяване. Така намалявате риска от стрес и давате шанс на растението да изгради нови корени преди лятото. Ако балата е уплътнена, корените са преплетени по стените и водата се оттича трудно, пресаждането не бива да се отлага.

При млади растения процедурата се прави на всеки 1-2 години, а при по-стари – когато субстратът е изчерпан или е загубил структурата си. В годините, когато не пресаждате, подменяйте горните 3-5 см почва с пресен ерикацеен субстрат, за да поддържате хранителния баланс и киселинността.

Каква почва и саксия да изберете?

Азалията обича кисела, хумусна и леко влагоемна среда с отличен дренаж. Най-подходящ е готов субстрат за киселолюбиви растения (ерикацеен), с pH около 4,5-6,0. Тежките глинести смеси и алкалните компоненти блокират усвояването на желязо и причиняват пожълтяване на листата. Саксията трябва да има широки дренажни отвори и да е само с 2-3 см по-широка от старата – прекалено големият обем задържа вода и повишава риска от загниване. На дъното поставете слой керамзит или дребна кора за стабилен отток. Ако повърхността на стария субстрат е силно корковидна и отблъсква вода, напоете балата преди пресаждане и се уверете, че новата смес се овлажнява равномерно.

Пресаждане - как да го направим?

Полейте леко ден преди процедурата, за да се освободи кореновата бала. Стиснете внимателно стените на старата саксия и извадете растението, без да дърпате по клонките. Огледайте корените – кафяви и меки участъци се изрязват чисто с дезинфекцирани ножици. Ако корените са силно завити по периферията, разрохкайте леко външния слой с пръсти, за да насърчите ново разрастване.

Насипете дренажен слой, добавете част от субстрата и поставете азалията в центъра на новата саксия на същата дълбочина – кореновата шийка не бива да се заравя. Запълвайте на порции с подготвената смес и притискайте леко, за да няма големи въздушни кухини. Полейте бавно, изчакайте оттичането и при нужда допълнете още малко субстрат. Завършете с тънък мулч от кора, който задържа влагата и пази повърхността рохкава.

Грижи след пресаждането

Настанете растението на светло място с разсеяна светлина и по-хладни температури – около 15-18°C. Хладното удължава трайността на цветовете и подпомага възстановяването. Поддържайте равномерна влага: субстратът трябва да е леко влажен, но никога подгизнал. Ако балата пресъхне и се свие, потопете саксията в съд с вода за 10-15 минути, след което я оставете да се отцеди напълно. При възможност ползвайте дъждовна или омекотена вода, защото варовитата постепенно повишава pH и затруднява усвояването на хранителни елементи. Не торете веднага; изчакайте 4-6 седмици, след което подхранвайте с тор за киселолюбиви растения в намалена доза. Премахвайте прецъфтелите цветове, за да насочите силите към нов растеж и залагане на пъпки.

Чести грешки и как да ги избегнете

Грешно е да се използва универсална или алкална почва – тя повишава pH и блокира желязото, което води до хлороза. Прекомерното поливане причинява кореново гниене; също толкова вредно е и пълното изсъхване на балата. Дълбокото засаждане и липсата на дренажни отвори почти гарантират проблеми.

Пресаждането в твърде голяма саксия забавя растежа и увеличава влагозадържането. Поливането само с твърда вода алкализира субстрата – събирайте дъждовна вода или използвайте филтрирана, когато е възможно. Избягвайте силна резитба непосредствено преди или след пресаждане; ако се налага оформяне, направете го веднага след прецъфтяване и ограничете до леко прищипване на младите леторасти.

Пресаждането на азалия не е трудно, ако спазвате няколко ясни правила: подходящ момент, кисела и въздухопропусклива почва, умерена влага и добра светлина. Работете внимателно с корените и не заравяйте кореновата шийка. Осигурете хладни условия след пресаждането и не бързайте с торенето – оставете растението да се адаптира. Така ще запазите азалията жизнена, здрава и готова за дълъг и обилен цъфтеж.