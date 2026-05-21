Какво да подрежем в градината преди края на май

Въпреки че може да се окажете в ситуация, в която се подготвяте да подрязвате някои от градинските си растения през май, е важно да се уверите, че подрязвате правилните, тъй като неправилното им изпълнение (или подрязването на грешните растения ) може да ви струва скъпо (и на вашите растения). Подрязването може да бъде съществена част от грижата за растенията, когато се извършва правилно.

„Резитбата е важна, за да се придаде на растението равномерен, подобен на облак вид, а също и за да се прореди храстът, за да се увеличи въздушният поток през него“, казва Натаниел Нойфер, арборист в Ботаническата градина на САЩ . „Отвореното, проветриво растение има по-малко проблеми с насекоми и болести, отколкото пренаселеното растение.“

Въпреки че може да е изкушаващо да отрежете всеки грозен клон, който видите, с вашите резачки или ножици, трябва да премахвате само необходимото. „Едно от най-трудните неща е да не прекалявате с подрязването“, казва Барбара Арнолд, старши дизайнер по градинарство в Консерваторията и ботаническата градина на Франклин Парк . „След като клонът бъде отстранен, той не може да бъде поставен обратно.“ Джон Феърбер, директор по градинарство, озеленяване и цветарство в The Lake House on Canandaigua , добавя, че използването на чисти (и остри) инструменти е ключово за възможно най-ефективното изпълнение на работата.

Азалии

Май е идеалното време за резитба на всички азалии във вашата градина. „Ако те бъдат подрязани през зимата или твърде късно през лятото, може да премахнете цветните пъпки и растението няма да цъфти през пролетта“, казва Нойфер. Въпреки това, нашите експерти отбелязват, че има специфичен метод, който трябва да следвате при резитба. „Те имат вихрушково разклонение, така че най-добрият начин да ги подрежете е като идентифицирате клоните, които излизат от желаната форма, и ги подрежете обратно до вихрушка във вътрешността на храста“, казва той. „Те могат да бъдат проредени и чрез премахване на цели клони до земята, ако е необходимо.“

Имайки това предвид, д-р Кимбърли Мур , асоцииран директор на центъра и професор по екологично градинарство в Университета на Флорида, IFAS, Изследователски и образователен център Форт Лодърдейл, добавя, че ще е добре да направите известно оформяне на светлината.

Гардении

Мур отбелязва, че май често е подходящо време за резитба на гардении, тъй като те вече са цъфнали в много райони. „Режете веднага след цъфтежа, за да оформите растението и да премахнете издънките, като същевременно запазите бъдещите пъпки“, съветва Мур.

Люляци

Не е изненадващо, че може да се окажете в ситуация, в която искате да подрежете люляци през май (и, отбелязва Арнолд, трябва), тъй като тези растения цъфтят и върху стара дървесина. Въпреки това, тя обяснява, че е добре да ограничите усилията си за подрязване, освен ако не се налага да съживите растенията си. „Майската резитба на люляк е проста задача за почистване, като се премахват прецъфтели цветове и всички малки клонки, които не са се разлистили през пролетта (не би трябвало да има толкова много)“, казва тя.

Какви растения не трябва да подрязвате през май

Макар че е важно да знаете кои растения да подрязвате през май, също толкова важно е да знаете кои да оставите на мира. Арнолд отбелязва, че трябва да избягвате подрязването на дървета и храсти, които цъфтят през лятото. Освен това, Мур съветва да не подрязвате креп мирта , тъй като рискувате да премахнете цветните пъпки, което може да намали

В допълнение към миртата Крейп, Фербер казва, че този месец трябва да оставите цветя като божури и ириси на мира, за да предотвратите повреди и да се уверите, че са здрави, докато продължават да растат и цъфтят.