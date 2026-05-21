6 растения, които трябва да наторите през май месец

Сега, когато май е в разгара си, може би мислите за растения, които да торите този месец. Ако това ви звучи познато, значи сте попаднали на правилната страница. Торенето може да бъде от съществено значение за успешното отглеждане на любимите ви растения (особено летните). Въпреки това, времето може да е от решаващо значение, така че е добре да сте внимателни с тора, който използвате, кога го прилагате и колко често го правите.

Може ли да засадите заедно английски бръшлян и паяково растение

„Торенето помага за попълване на хранителните вещества, които растенията използват по време на активен растеж, особено през пролетта, когато много растения произвеждат нова листа, цветове, корени и плодове“, казва Елин Харисън, експерт по растенията в Planta . „Правилното торене подпомага по-силен растеж, по-добър цъфтеж и плододаване, подобрена устойчивост на стрес и цялостно здраве на растенията.“

Разговаряхме с експерти по градинарство и озеленяване, за да научим повече за това кои растения се нуждаят от торене през май. Попитахме ги и за техните мнения защо всяко растение се нуждае от торене през целия месец, най-добрите практики за това (тъй като всяко растение е уникално), различните видове торове, които можете да добавите в пазарската си количка (заедно с идеалните съотношения на хранителните вещества) и какво може да се случи, ако не наторите тези растения в точното време.

Още: Как да засаждате и подрязвате розови храсти

Прочетете за някои растения, които трябва да наторите този месец, за да поддържате градината си възможно най-здрава (и подхранена).

Тиква

Въпреки че май може да ви се стори малко ранен месец за торене на тикви , Анджелика Елиът, помощник-директор по обществено градинарство в Ботаническата градина в пустинята , отбелязва, че този месец е оптимално време, тъй като тиквите обикновено се нуждаят от повече хранителни вещества в ранните си етапи, за да виреят, докато растат. Макар че не е задължително, тя препоръчва използването на органични торове.

Въпреки това, от ключово значение е да се отбележи в кой етап от растежа на тиквите ви се намират, преди да изберете тор. Тя съветва да използвате тор с по-високо съдържание на азот по време на по-ранните етапи на растеж и да го внасяте в горния слой на почвата поне веднъж месечно.

Още: Какво да подрежем в градината преди края на май

Рози

Елиът и Уес Харвел, розариан в Jackson & Perkins , отбелязват, че розите се нуждаят от редовно торене (особено през май), за да се гарантира, че растат и цъфтят с пълния си потенциал. „Поддържайте постоянен график за подхранване, обикновено на всеки четири до шест седмици, като използвате балансиран тор, който подпомага както производството на листа, така и на цъфтеж“, казва Харвел.

Важно е да торите розите си в точното време, за да избегнете разхищение на хранителни вещества (ако го направите твърде рано) или намаляване на броя на цветовете (ако го направите твърде късно). Въпреки че използването на естествени или синтетични торове зависи от вас, Арън Щайл , специалист по потребителско градинарство в Държавния университет на Айова, отбелязва, че и двата вида могат да работят в гранулирана или течна форма.

Хортензии

Още: 5 признака, че почвата на повдигнатата ви леха се нуждае от подмяна

Джон Феърбер , директор по градинарство (озеленяване и цветарство) в The Lake House on Canandaigua, отбелязва, че за най-добри резултати трябва да торите хортензиите през май, тъй като „хортензиите започват активен растеж и се нуждаят от хранителни вещества, за да поддържат силни стъбла и бъдещи цъфтежи“, обяснява той. „ Хортензиите предпочитат киселинна почва, така че използвайте тор, формулиран за киселиннолюбиви растения.“

Най-добри зеленчука, които трябва да засадите през юни

Въпреки че можете да изберете предпочитания от вас органичен тор с бавно освобождаване, той предлага гранулиран, съдържащ етикет 15-10-10 (показващ съотношението азот, фосфор и калий). Освен това, той подчертава важността на това торът да се държи далеч от корените на хортензията и да се даде приоритет на внасянето му в почвата.

Дървета и храсти

Въпреки че това може да изглежда очевидно, много хора пренебрегват торенето на дървета и храсти през май. „Торените ландшафтни дървета и храсти дават по-зелени, по-големи листа, засилен цъфтеж и се радват на по-добро цялостно здраве и жизненост на растенията“, казва Брайън Фелдман, старши директор по техническите операции в TruGreen . „Без подходящи хранителни вещества в почвата, те няма да достигнат пълния си потенциал и могат да покажат признаци на упадък, включително лош цвят на листата, забавен растеж и намалена устойчивост на насекоми и болести.“

Още: Кухненските отпадъци, с които да наторите градината

Домати

Фактът, че доматите растат бързо по-късно през пролетта, е една от основните причини, поради които Харисън казва, че това растение трябва да се тори през май. „Тор с малко по-ниско съдържание на азот и по-високо съдържание на фосфор и калий помага за насърчаване на цъфтежа и плододаването, а не за прекомерен растеж на листата“, обяснява тя.

Трябва също да обмислите дали доматите, които отглеждате, ще бъдат в контейнер, тъй като това може да повлияе на подхода ви към торенето. „Доматите, отглеждани в контейнери, обикновено се нуждаят от по-често подхранване, защото хранителните вещества се отмиват по-бързо с поливането“, обяснява тя.