Как да засаждате и подрязвате розови храсти

Помолете някого да назове някакъв вид градинско цвете и първото, което най-вероятно ще ви дойде на ум, е роза. Розовите градини са красиви и изобилни и радват градинари и посетители от векове.

Засадени и подрязани правилно, розовите храсти ще дадат много цветове през вегетационния период, който продължава от ранна пролет до силни слани.

Мнозина се чудят дали има някакъв специален трик за успешното отглеждане на рози. Макар че е вярно, че за повечето видове розови храсти трябва да се полагат специфични грижи, за да се предотвратят болести и вредители и да се насърчи здравословният растеж, не е нужно човек да е майстор градинар, за да успее в грижата за розите.

Още: Вековният вид роза, който изпълва двора ви със сладък аромат

По-долу са включени съвети за засаждане и подрязване на розови храсти, заедно със фотогалерия на рози. Прочетете и се насладете на красиви снимки на рози и розови храсти, и научете за значението на различните цветове на розите и разликата между различните видове рози, докато ги избирате за вашата градина - или за любим човек!

Видове рози

Преди да обмислите засаждането и грижите, трябва да решите какъв вид роза искате да засадите в градината си. Най-популярният сорт е чайно-хибридната роза , но те често са и най-трудните за отглеждане.

Хибридите образуват голям цвят на стъбло, което обикновено е дълго и право. Други варианти за розови храсти включват Флорибунда и Грандифлора. Флорибунда е кръстоска между хибриден чай и полианта, което е растение, което образува малки кичури цветове. Грандифлорите създават големи кичури цветове. Сред тези общи видове можете да намерите миниатюрни розови храсти, увивни сортове и розови дървета/топиари.

Още: Как да засадите и отгледате рози в саксии

Според Уикипедия има повече от 100 разновидности диви рози, които растат предимно в Северното полукълбо. Тези растения предпочитат умерен климатичен регион.

Чайно-хибридните рози се произвеждат чрез кръстосано опрашване на две различни розови растения. Произхождащи през 1867 г. във Франция, те сега са най-продаваното рязано цвете. Розите получават уникални имена за известни личности, кралски особи или популярни добродетели. Най-популярният хибриден чай е бялата роза на име „Мир“.

Значения на розовите цветове

Искате да подарите на някой специален роза или може би букет. Но знаете ли какво означават различните цветове? Може би предавате послание, което не сте възнамерявали. Ето ръководство за цветовете на розите и техните значения:

Още: Как да отглеждаме рози в саксии, за да виреят десетилетия

Червено: Романтична любов, „Обичам те“

Бяло: Невинност и чистота

Жълто: Приятелство и грижа

Оранжево: Очарование (алтернативно, желание)

Още: Кога е твърде късно да подрязвате розите?

Лавандула: Очарование, „Влюбвам се в теб“

Корал: Желание

Светло розово: Радост (алтернативно, съчувствие)

Обикновено розово: Щастие

Още: Най-честите вредители по розите и как да се отървете от тях

Тъмно розово: Благодарност; добре е да се изпрати на някого в знак на признателност

Праскова: Съчувствие или благодарност

Синьо (рядко): Мистерия

Смес от бяло и червено: Единство

Още: Грижа за розите след резитба

Най-добрите места за засаждане на рози

Розите се нуждаят от поне 6 часа пряка слънчева светлина на ден, обилно поливане, pH на почвата от 6,5 до 6,8, торене, правилна резитба и превенция на болести/вредители.

Експертите съветват розовите ви храсти да получават сутрешно, а не следобедно слънце. Това е важно по две причини. Първо, ранното излагане на слънчева светлина ще позволи на сутрешната роса да изсъхне листата възможно най-бързо, за да се предотвратят черни петна и други видове плесен . Второ, по-добре е растенията ви да избягват най-горещата част от деня, ако е възможно.

Розите се нуждаят от редовно поливане, за да останат здрави и да процъфтяват. Малко сянка по-късно през деня може да намали необходимото количество вода и също така да доведе до по-малко стрес.

Засаждане: Рози с голи корени или храстовидни рози?

Независимо дали засаждате вече установени розови растения или такива с голи корени, методът на засаждане е като цяло един и същ. Имайте предвид обаче, че розите с голи корени ще бъдат по-евтини от своите аналози. Основната разлика в грижите е допълнителната резитба, която ще трябва да направите, за да се установят растенията.

Започнете с определянето на най-доброто място за вашите растения, както е обсъдено по-горе. Уверете се, че те ще получават поне 6 часа пряка слънчева светлина на ден. Сега изкопайте дупка с дълбочина поне 30 см. Добавете почвена добавка във формата на конус, с дебелина поне 7,5 см. Смесете добавката с обикновената почва, като изкопаете поне още 120 см на дълбочина.

Розите растат добре с костно брашно, така че добавете подходящо количество към дупката или използвайте тор, който се продава за розови растения. Уверете се, че всичко е добре смесено. Сега се пригответе да засадите розата си. Ще ви е необходима квадратна дупка с размери приблизително 60 см от всяка страна, в която да поставите растението.

Подрязване

Ако засаждате рози с голи корени, не забравяйте да намалите височината на пръчките до поне 20 см и да премахнете всички повредени или болни корени. Подрязването е необходимо за насърчаване на растежа, дори и да ви се струва малко прекалено.

Насипната почва в дупката, в която ще засадите храста си, служи за насочване на растежа на корените в правилната посока, за да се избегне плиткото им установяване.

Не забравяйте да осигурите добра циркулация на въздуха около растенията си. Розите се нуждаят от 90-120 см разстояние между тях.