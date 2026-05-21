5 признака, че почвата на повдигнатата ви леха се нуждае от подмяна

Ако сте попаднали на тази статия, вероятно имате повдигнати лехи в градината си (или обмисляте да добавите такива) и се чудите дали трябва да смените почвата в повдигнатите лехи или искате да имате предвид тези признаци, когато решите да ги засадите в градината си.

„Почвата за повдигнати лехи е специална смес от почви, създадена за уникалната среда на повдигната градина“, казва Ейми Енфийлд, доктор, старши градинар в Miracle-Gro . „В крайна сметка, пренебрегването на здравето на почвата за повдигнати лехи води до малки, нещастни растения, по-малко зеленчуци и много по-голяма вероятност от болести по растенията и проблеми с вредители .“

Макар че може да е лесно да си помислите, че трябва да поддържате почвата в повдигнатата си леха по същия начин, както бихте я поддържали в земята, това е различно и изисква различни грижи. Също така искате да се уверите, че растенията, които отглеждате, са правилно подхранени и в среда с условия, подпомагащи растежа. Имайки това предвид, има стъпки, които можете да предприемете, за да избегнете необходимостта от подмяна на почвата в повдигнатата си леха, но трябва да сте ангажирани с усилията си за постигане на най-добри резултати.

„Имам четири повдигнати лехи с размери 48 инча дължина, 36 инча ширина и 36 инча дълбочина и никога не ми се е налагало да сменям почвата си“, казва Анжелика Елиът, помощник-директор по обществено градинарство в Ботаническата градина в пустинята . „Поддържам здравето му, като редовно добавям компост и червеи.“ Тя обаче отбелязва, че необходимостта от ежегодно добавяне на почва е доста нормална (и често срещана), тъй като органичната материя се разгражда.

Въпреки че можете да направите всичко възможно, за да се грижите за почвата в повдигнатата си леха, може да откриете, че от време на време трябва да я сменяте и това е нормално. Разговаряхме с експерти по градинарство, за да научим повече за признаците, че почвата ви се нуждае от помощ. Прочетете за пет признака, че почвата в повдигнатата ви леха се нуждае от подмяна.

1. Уплътнена и напукната почва

Уплътняването и по-твърдостта на почвата в повдигнатото легло е един от основните признаци, на които трябва да обърнете внимание. „Ако не можете лесно да вкарате мистрия в почвата, деликатните корени на растенията също няма да могат да пробият през нея“, обяснява Енфийлд. Ако нямате мистрия, Барбара Арнолд, старши дизайнер по градинарство в Консерваторията и ботаническата градина на Франклин Парк , отбелязва, че можете да използвате пръста си, за да проверите дали можете лесно да я вкарате в почвата, без да прилагате твърде много сила.

2. Увехнали или закърнели растения

Въпреки че това може да изглежда очевидно, Елиът отбелязва, че наблюдението за увяхващи цветя или растения може да е силен индикатор, че почвата в повдигнатата ви леха се нуждае от подмяна. В допълнение към настоящите растения, които може да увяхнат, обърнете внимание на добива си, за да се уверите, че е възможно най-стабилен и изобилен. „[Ако забележите, че почвата] дава невероятно ниски добиви, въпреки че получава достатъчно слънчева светлина, вода и храна за растенията, почвата трябва да се подмени“, обяснява Енфийлд.

3. Задържане на вода

Арнолд отбелязва, че начинът, по който изглежда водата в повдигнатите почвени лехи, може да е показателен при вземането на решение дали е необходима подмяна. „[Ще искате да проверите дали] почвата задържа вода, дъждовната вода образува локви отгоре или водата не се абсорбира в почвата“, обяснява тя. Енфийлд добавя, че това може да покаже, че дренажните механизми на почвата във вашата повдигната леха вече не работят правилно.

4. Промени в цвета

Арнолд и Елиът отбелязват, че има няколко промени в цвета, които могат да ви помогнат да определите кога е време да смените повдигнатото си почвено легло. Първо, Арнолд отбелязва, че в идеалния случай почвата ви трябва да е тъмнокафява. Ако забележите, че цветът е станал по-светъл или кафяв, трябва да смените леглото възможно най-скоро.

В допълнение към цвета на почвата, може да забележите промени в цвета на цветята или растенията, които евентуално отглеждате в повдигнатата леха. „Пожълтелите или лилавите листа обикновено показват недостиг на хранителни вещества, като например азот , фосфор или желязо“, обяснява Елиът.

5. Потъване на почвата

Ако забележите потъване на почвата в повдигнатите си лехи , това може да е червен флаг. „Ако нивото на почвата ви е спаднало с няколко сантиметра под ръба на лехата, тя поне се нуждае от основно подхранване, ако не и от пълна подмяна“, казва Енфийлд. Леко свиване е приемливо, тъй като органичната материя се разгражда, но нашите експерти съветват да следите за всякакви големи промени по отношение на обема на почвата .