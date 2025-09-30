Кога да засеете моравата си през есента

Лесно е да забравите за моравата си през есента, но това всъщност е много важно време от годината за поддръжката ѝ. Пресяването през есента, например, често може да е разликата между буйна лятна трева и грозен, неравномерен растеж.

Пълно ръководство за аериране на тревни площи през септември

Ако целта ви е да направите моравата си зелена и гъста , добавете подсяване към списъка си за есенна грижа за моравата . Това е лесен и сравнително бърз метод за третиране на цялата морава наведнъж и сигурен начин за подмладяване на моравата и подобряване на вида на двора ви за лятото.

Разговаряхме с експерти по грижа за тревни площи, за да научим кога да пресеете моравата си през есента и как да го направите, за да отглеждате най-добрата трева година след година.

Още: Трябва ли да поливате тревата през есента

Защо да се подсява тревата през есента?

Ако се чудите какво е подсяване , то се отнася до техника за разпръскване на семена, която насърчава растежа на по-гъста тревна площ. Можете да подсявате тревата си по различно време на годината, но ако го направите през есента, ще подготвите тревата си за лятото.

Най-доброто време за засяване на тревата през есента

„Най-доброто време за досяване на тревата през есента е от края на август до средата на октомври. През този период почвата е все още топла, въздухът е по-хладен и обикновено има повече влага, което създава идеални условия за покълване на семената“, обяснява Фил Катрон , експерт по грижа за тревни площи от NaturaLawn.

Още: Как да наторите моравата си тази есен за най-буйната и здрава трева през пролетта

„Като засявате рано през есента, давате на новата трева достатъчно време да пусне здрави корени преди зимата, което ще подготви почвата за здрава и жизнена морава през пролетта“, добавя Фил.

Добра идея е да изберете ден с меко време, за предпочитане след дъжд, така че моравата ви да е влажна, но не кална. Изборът на ден с малко вятър също ще намали вероятността семената на тревата ви да бъдат отнесени от вятъра. Освен това, избягвате летни засушавания, които ще попречат на покълването на семената.

5 основни задачи за грижа за тревата през септември, преди да е станало твърде късно

„Пресяването през есента също помага за създаването на по-гъста и здрава морава, като запълва оголени места и разрежда участъци, което намалява шансовете за поникване на плевели“, казва Фил. Това ще улесни унищожаването на плевелите, но не и на тревата, когато настъпят по-топлите месеци. „Това също така въвежда нови сортове трева, които могат да подобрят устойчивостта на вашата морава към болести и вредители“, добавя Фил.

Още: Това е най-голямата грешка при косене на тревата

Успешното засяване през есента също така насърчава образуването на равномерна морава, която е подготвена да издържи на сурови зимни температури и условия.