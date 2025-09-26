Кога резитбата може да убие дървото ви

Подрязването е от съществено значение за поддържането на дърветата здрави, безопасни и красиво оформени. Макар че може да не е необходимо да е редовно занимание, извършването му в точното време е от решаващо значение – подрязването в неподходящ момент може да изтощи енергията на дървото, да застраши здравето му и да го направи уязвимо към болести. Повечето широколистни дървета се справят най-добре, когато се подрязват по време на периода им на покой, от късна есен до късна зима, но дори и тогава има специфични периоди, които са особено рискови.

5 овощни дървета, които трябва да засадите през есента

Кога никога не трябва да подрязвате дървета

Да знаеш кога да подрязваш дърветата е от съществено значение за здрави, безопасни и добре оформени дървета, но времето е всичко. За да ви помогна да избегнете грешки при подрязването на дърветата , събрах експертни съвети кога да подрязвате и кога да го избягвате, включително най-рисковите периоди за подрязване на клоните на дърветата.

Още: Как да отглеждате маслиново дърво на закрито

Познаването на подходящото време за използване на градинските инструменти гарантира, че дърветата ви ще останат здрави и ще процъфтяват. Това са общи насоки, тъй като времето може да варира в зависимост от вида, но спазването им дава на дърветата в задния двор най-добрия шанс да процъфтяват.

Най-рисковият период – активен сезон на заболяването (от средата на пролетта до началото на лятото)

Подрязването на широколистни дървета, особено дъбове и брястове, от момента, в който прекъснат покоя си, до началото на лятото е рискован процес. Комбинацията от активен растеж и топло време драстично увеличава риска от гъбични заболявания и предаване на насекоми.

Привличане на болести: Базил Каму , сертифициран от ISA арборист и основател на Leaf & Limb, предупреждава, че гъбичните заболявания са широко разпространени през пролетта. По-важното е, че пресните отрязвания привличат бръмбари, хранещи се със сок, които са вектори на смъртоносни болести като дъбово увяхване и болест по холандския бряст.

Още: Септември е последният ви шанс да засадите тези бързорастящи дървета

Експертно мнение: Базил Каму подчертава, че „резитбата по това време може да причини стрес и да намали способността на дървото да се възстановява“. Той отбелязва, че „Като цяло е най-добре да се избягва резитбата от края на март до началото на май, в зависимост от региона и конкретния дървесен вид. Тогава много дървета преживяват значително движение на сока и растеж.“

Как да разберете, че орехите са готови за

Периоди на екстремен стрес от околната среда

Подрязването никога не трябва да се извършва, когато дърветата ви вече са стресирани от околната среда, независимо дали от суша, пареща жега или силен студ.

Жега и суша: Подрязването по време на прекомерна жега сериозно затруднява способността на растението да се възстанови. Кен Уикъм , сертифициран от ISA арборист от Joshua Tree Experts, предупреждава, че подрязването при прекомерна жега може да окаже допълнителен стрес върху „вече стресирано дърво“ поради условията на околната среда. Той добавя: „Този ​​стрес може също да изложи дървото на риск от нападение от насекоми или болести.“

Още: Никога не засаждайте това дърво в двора си

Екстремни студове: Въпреки че зимата е сезонът на латентност, резитбата по време на периоди на силни, силни слани рискува раните от порязвания да замръзнат, което може да причини напукване и изсъхване. Лиза Тадевалдт , основател на Urban Forest Pro, предупреждава, че „Ако режете твърде късно през зимата или в летните жеги, дървото може да реагира негативно и да умре или да умре напълно, но ако живеете в по-мек климат, това обикновено не е проблем, освен в случай на неочаквано екстремно време.“