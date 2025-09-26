Есенно торене на божурите: Как се прави

Божурите изискват специални грижи след цъфтежа, особено що се отнася до подхранването. Правилното им торене през есента определя броя на пъпките и наситеността на цвета им. След подрязване на избледнелите цветове, кореновата система започва активно да натрупва ресурси. Това е идеалното време за прилагане на фосфорни и калиеви торове.

Торене на божурите през есента

Азотът не е необходим през този период, тъй като може да стимулира растежа на листата за сметка на цъфтежа. По-добре е да използвате дървесна пепел или суперфосфат в умерени дози.

Торете вечер, след поливане, за да избегнете изгаряне. Важно е да не прекалявате, тъй като това може да наруши почвения баланс. Също така е полезно да мулчирате почвата около храста с компост или хумус. Това подобрява структурата на почвата и задържа влагата. Ако лятото е сухо, божурите се нуждаят от редовно поливане. Дълбокото овлажняване помага на корените да се развият и укрепят.

През есента можете да добавите органична материя, за да подготвите храста за зимата. Избягвайте използването на оборски тор, тъй като може да причини гниене. Божурите не обичат да бъдат пресаждани, така че е важно да се грижите за тях на постоянното им място. Колкото по-стабилни са условията, толкова по-обилни ще бъдат цъфтежите.

През пролетта повторете подхранването, но с добавяне на азот. Това стимулира растежа на леторастите и образуването на пъпки.

Още за грижата за божурите през есента

Не подрязвайте веднага храстите след приключването на цъфтежа им, тъй като това нарушава фотосинтезата. Но оставянето на това до пролетта също не е добра идея, тъй като изсъхналите стъбла са развъдник на гъбички, бактерии и вредители. Поради същата причина не се препоръчва покриването на храстите с резитбен материал за зимата. Всичко, което попадне в ножицата за резитба, веднага се изгаря. Преди работа с всеки храст, инструментите се дезинфекцират отново.

Оптималното време за резитба се счита за една до две седмици преди първите слани. Изчисляването му може да бъде трудно, но с внимателно наблюдение самите божури ще ви дадат насоки. Веднага щом листата променят цвета си и започнат да се накланят към земята, те трябва да бъдат премахнати. Зелената маса трябва да се отреже на едно ниво със земята; оставянето на пънове или по-дълбокото вкопаване в почвата не се препоръчва, тъй като това ще навреди на растението.

Грижата след цъфтежа е ключът към пищния цъфтеж на божурите през следващия сезон. И всеки храст може да ви изненада, ако получи всичк необходими хранителни вещества навреме.

