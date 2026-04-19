Кога трябва да подрежете доматите

Започнете да подрязвате доматените си насаждения, когато са високи около 30 до 46 сантиметра, което обикновено е времето, когато се появяват първите издънки.

Подрязвайте доматените растения рано сутрин в сухи дни. Не подрязвайте растенията, ако са мокри от дъжд, роса или пръскачки.

Издънките трябва да се отстраняват, когато са не по-големи от 5 до 10 сантиметра, за да не изразходва растението енергия за отглеждане на нови клони от основните. Подрязвайте неопределените домати поне на всеки няколко седмици, за предпочитане по-често, тъй като на растението се появяват нови издънки. Продължете да подрязвате растенията до около четири седмици преди първите очаквани слани.

Подрязване на доматено растение

Отстранете доматените издънки във V-образното пространство между основното стъбло и основните клони.

Как да подрязваме домати

Подрязването на неопределени домати е наистина прост процес.

Подрязване по време на засаждане

Първата резитба трябва да се направи, когато засаждате доматите . Отстранете всички долни листа или стъбла, които докосват земята след засаждането. След това отщипнете всички цветове по растението, докато достигне височина от 30 до 45 сантиметра, за да може растението да се съсредоточи върху растежа на корените.

Винаги носете ръкавици, когато подрязвате домати. Листата причиняват алергични кожни реакции при някои хора, водещи до сърбеж, обрив, подуване или зачервяване. Освен това оставят досадни зелени петна по ръцете и под ноктите.

Подрязване по време на вегетационния период

Докато доматът продължава да расте, ето как да премахнете издънките на домата :

Винаги дезинфекцирайте ножиците си с 10% разтвор на белина (1 част белина на 9 части вода) или спирт, преди да започнете и когато се местите от едно растение на друго, за да предотвратите разпространението на болести.

Отстранете всички жълти листа.

Отстранете всички листа или стъбла, растящи в основата на растението. Подпрете или отстранете всички клони, които са ниско висящи или докосват земята.

Търсете „издънките“ на домата, които са страничните издънки, растат във V-образното пространство между основното стъбло и основните клони на доматеното растение. Прищипвайте малките издънки с пръсти, но използвайте ножицата си за по-големи.

Финална гарнитура

В края на вегетационния период, около четири седмици преди първата слана, направете последна резитба, наречена „топиране“. Отрежете растящия връх на всяко стъбло, което насърчава узряването на последната партида домати преди есента.

Често срещани грешки при резитбата

За да избегнете стресиране на растението си или внасяне на вредни бактерии, ето грешки, които трябва да избягвате при резитба на доматени растения:

Използването на мръсни инструменти въвежда бактерии и гъбички, поради което е необходимо да почиствате инструментите си със спирт или белина, преди да ги използвате върху всяко растение.

Не подрязвайте силно болните растения; те трябва да бъдат изкоренени и изхвърлени, преди да заразят останалата част от лехата.

Не минавайте дни без да проверявате доматените си растения. В идеалния случай ги посещавайте през ден, за да можете да премахвате издънките, когато се появят. Твърде дългото чакане за премахване на издънките означава, че растението изразходва енергията си за ненужен растеж, която би могла да бъде изразходвана за плодовете. Премахването на големи количества листа наведнъж, за да се възстанови растежът под контрол, е стресиращо за растението.

Изчакайте растенията да изсъхнат, преди да ги подрежете. Рискът от разпространение на бактерии, вируси или гъбички във влажните растения е много по-висок.

Осигурете на доматените растения адекватна опора със здрава, висока решетка или клетка за домати , за да не станат тежки отгоре и неуправляеми. В противен случай може да се наложи да режете по-обилно и да загубите част от реколтата си.