Кои цветя издържат най-много на слънце

Силното слънце е изпитание за всяка градина, особено през лятото. Добрата новина е, че има цветя, които обичат жегата и цъфтят дълго, ако им дадем правилните условия. В следващите редове ще откриете кои видове понасят слънцето най-добре и как да ги отглеждате така, че да изглеждат свежи през целия сезон.

5 саксийни растения, които обичат слънцето и са идеални за балкона

Как да познаете „слънцелюбивото“ цвете?

Растенията, които издържат на горещина, обикновено имат восъчни или месести листа, дълбоки корени и компактна форма. Те искат добре дренирана почва и поне 6 часа пряка светлина. За да запазите цветовете дълго, поливайте в основата, не по листата, и оставяйте повърхността да изсъхне между поливки. Мулч от камъчета или кора помага на влагата да се задържи.

Издръжливи ЦВЕТЯ, подходящи за горещо време

Лантана

Лантаната обича пълно слънце и високи температури. Понася сух въздух и бедна почва, цъфти от пролет до слана и привлича пчели и пеперуди. Подходяща е за кашпи и бордюри. Не прекалявайте с торенето – прекомерното подхранване намалява цветовете. Подрязването поддържа гъста форма и подновява цъфтежа.

Газания

Газанията е създадена за горещи, слънчеви петна и бедни, пясъчни почви. Цветовете ѝ се отварят на слънце и се затварят при облаци, затова мястото трябва да е открито. Растението харесва оскъдно поливане и отличен дренаж. В кашпи използвайте по-лек субстрат и не препълвайте саксията – умерената гъстота стимулира повече цветове.

Портулака (тлъстиг)

Портулаката е ниска, месеста и почти не изисква грижи. Тя обича пълно слънце, понася суша и цъфти обилно в жегата. Подходяща е за алпинеуми, каменисти места и висящи съдове. Поливайте умерено и избягвайте тежки, сбити почви. Ако искате да ограничите самозасяването, премахвайте прецъфтелите цветове.

Най-красивите летни цветя, които издържат на жега

Вербена

Вербената търси пълно слънце, добра циркулация на въздуха и лека, дренирана почва. Тя връзва цветове дълго, ако редовно премахвате прецъфтелите съцветия. Подходяща е за ниски лехи и контейнери. След засаждане поддържайте равномерна влага до вкореняване, а по-късно поливайте по-оскъдно.

Циния

Цинията се чувства отлично в горещо и слънчево време. Тя предпочита пълно слънце, добра циркулация и поливане в основата, за да се ограничат болестите по листата. За непрекъснат цъфтеж подрязвайте прецъфтелите цветове. Подходяща е и за рязан цвят – колкото повече берете, толкова повече цъфти.

Невен и салвия

Невенът понася слънце и бедни почви, като веднага връща цвета след лека суша. Салвията обича топлина и дава ритъм на лехите с вертикални съцветия. И за двата вида важи правилото за умерено подхранване и редовно почистване на прецъфтелите части за по-дълъг сезон.

Поливане и почва

При слънцелюбивите цветя „по-рядко, но дълбоко“ е по-добрата стратегия. Поливането в ранно утро намалява изпарението и стреса. Почвата трябва да се отцежда бързо; добавете пясък или дребен чакъл при тежки почви. В кашпи изберете съдове с много отвори и по-едра смес, за да не задържате вода около корените.

5 градински цветя, които ще оцелеят дори в най-голямата жега без поливане

Отглеждане на балкона

Лантана, вербена и портулака са отлични за южен балкон. Газанията и цинията също се справят добре, ако имат достатъчно обем и дренаж. Оставяйте разстояние между растенията, за да циркулира въздухът, и подхранвайте рядко, но редовно. В най-горещите дни засенчете кашпите следобед или ги преместете на по-проветриво място.

Чести грешки и как да ги избегнете

Най-често виждаме три проблема: тежка, непроницаема почва; прекомерно поливане; и засаждане на твърде гъсто. Избягвайте задържането на вода в подложките на саксиите. Не торете често – меките, бързорастящи листа страдат повече от жега. И не слагайте слънцелюбивите видове в полусянка – там те ще цъфтят слабо.

Най-подходящите растения за южен балкон – издържат на жега и слънце

Още устойчиви фаворити за пълно слънце

Добавете пентас, кориопсис и ехинацея, ако търсите дълъг и устойчив цъфтеж. Те понасят горещина и бедни почви, а пчелите ги харесват. В ниски лехи работят и калибрахоа и ангелония – те цъфтят непрекъснато при редовно почистване. Избирайте компактни сортове за кашпи и оставяйте място за въздух.

10 цветя, които задължително трябва да засадите в пролетната си градина

Високите температури не са враг, ако изберете правилните цветя и им осигурите дренаж, пространство и умерени грижи. Лантана, газания, портулака, вербена, циния, невен и салвия доказват, че слънцето може да бъде съюзник, а не пречка. С ясна стратегия за поливане и с леки корекции в почвата ще получите дълъг, пълен с цвят сезон. Така вашата градина или балкон ще останат жизнени дори в най-горещите дни.