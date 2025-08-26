Кои са най-опасните болести по царевицата?

Царевицата е ключова зърнена култура в световен мащаб. Но различните болести, причинявани от гъбички, бактерии и вируси могат да намалят добивите ѝ, да влошат хранителната стойност и да доведат до значителни икономически загуби. За фермерите е от съществено значение да познават най-опасните заболявания по царевицата, за да могат да вземат навременни мерки и да опазят реколтата си.

Фузариум – невидимият враг на полето

Фузариумът е едно от най-разпространените и опасни заболявания по царевицата. Причинява се от гъбички от рода Fusarium, които атакуват кочана и зърното, но могат да засегнат и стъблата.

Освен че води до загниване и изсъхване на растенията, най-голямата опасност идва от токсините, които гъбичките отделят. Те правят царевицата неподходяща за консумация от хора и животни, а в някои случаи дори я превръщат в опасна.

Заразяването се благоприятства от влажно и топло време, а веднъж развил се, фузариумът е трудно контролируем. Борбата включва сеитбообращение, устойчиви хибриди и внимателно съхранение на добитото зърно.

Мехуреста главня – болест, която променя облика на царевицата

Мехурестата главня е добре позната на земеделците болест, причинена от гъбата Ustilago maydis. Характеризира се с образуването на големи сиво-бели мехури по кочаните, стъблата и листата на царевицата. Те впоследствие потъмняват и се превръщат в маса от спори.

Макар и в някои региони да се използва дори за кулинарни цели (като деликатес в Мексико), за фермерите заболяването е сериозен проблем, тъй като унищожава нормалното зърно и значително намалява добивите.

Най-добрите превантивни мерки са сеитбообращението, използването на устойчиви сортове и избягването на механични наранявания по растенията.

Сечене по царевицата – опасност за младите растения

Сеченето е болест, която засяга основно младите растения в началните фази на развитие. Причинява се от различни почвени гъбички, като Pythium, Fusarium и Rhizoctonia. Проявява се с изгниване на кореновата шийка, което води до полягване и изсъхване на растенията. Влажните и студени почви благоприятстват развитието на заболяването.

Това е една от най-опасните болести в ранните етапи, защото може да унищожи цели посеви още преди да се укрепят.

Контролът включва третиране на семената с фунгициди, правилен сеитбообращение и добри агротехнически практики.

Листни петна – сигнал за по-сериозни проблеми

Сред най-често срещаните заболявания са различните форми на листни петна, причинени от гъби като Helminthosporium, Bipolaris и Exserohilum. Те започват с малки кафяви или сиви петна по листата, които постепенно се разрастват и водят до изсъхване на цялото растение.

Листните петна намаляват фотосинтезата и пряко влияят на добива. Най-често се развиват при топло и влажно време и при гъсто засети култури.

За ограничаване на проблема се препоръчва правилен избор на сортове, добро проветряване на посевите и, при нужда, химична борба.

Антракноза – болест с много лица

Антракнозата е гъбично заболяване, което може да засегне листата, стъблата и кочаните на царевицата.

Симптомите включват тъмни, продълговати петна по листата и черни ивици по стъблата, които водят до пречупване и загиване на растенията.

Това заболяване е особено опасно, защото може да протече в различни форми и да нанесе сериозни щети на посевите.

Ръжди по царевицата – бавни, но упорити

Ръждите са заболявания, причинявани от различни видове гъби от рода Puccinia. Те се разпознават по малките оранжеви или кафяви пустули по листата, които съдържат маса от спори.

Макар в началото да изглеждат безобидни, при масово развитие могат сериозно да намалят продуктивността на растенията. Те обикновено се развиват в условия на влага и умерени температури.

Борбата срещу ръждите включва използване на устойчиви сортове и при необходимост – фунгицидни третирания.

Вирусни заболявания – невидимата заплаха

Освен гъбичните болести, царевицата може да бъде засегната и от вируси. Сред най-опасните са вирусът на царевичната мозайка и вирусът на джуджестата мозайка. Те се предават чрез насекоми – основно листни въшки и цикади.

Симптомите включват жълти ивици или петна по листата, деформации и забавен растеж.

Вирусните болести нямат пряко лечение, затова най-важни са превантивните мерки – борба с преносителите и използване на здрав посадъчен материал.

Бактериални инфекции – по-рядко срещани, но не по-малко опасни

Сред бактериалните заболявания по царевицата могат да се откроят бактериалното увяхване и бактериалното листно петносване. Те водят до пожълтяване, загниване и увяхване на растенията.

Макар и по-рядко срещани от гъбичните инфекции, те могат да нанесат сериозни щети при благоприятни условия.

Най-добрата защита е превенцията – избягване на пренасяне на зараза чрез семена и растителни остатъци.

Как да предпазим царевицата от болести?

Борбата с болестите по царевицата не се изчерпва само с химични препарати. Важна роля имат добрите земеделски практики – правилен сеитбообращение, избор на устойчиви сортове, навременна обработка на почвата и растителните остатъци, както и контрол върху плевелите и насекомите. Химичната борба се използва като последна стъпка и само при необходимост, за да се избегне резистентност и натрупване на остатъци в продукцията.

