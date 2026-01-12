Красиво стайно растение, което ще вирее на прозореца на вашата кухня

Шефлерите често се продават като лесни за поддръжка стайни растения и за повечето кухни са чудесно допълнение. Тези растения, известни още като дървета-чадъри, предпочитат ярка, индиректна светлина, нещо, което много кухни вече имат, особено тези с прозорци, обърнати на изток, където светлината е ярка, но не интензивна. Прозорците, обърнати на запад, също могат да бъдат подходящи, в зависимост от това колко силно е следобедното слънце, докато прозорците, обърнати на юг, са по-непредсказуеми и обикновено се нуждаят от някакъв вид филтриране.

Това е една от причините, поради които шефлерите са едни от растенията, които са идеални за кухни , тъй като кухните често могат да бъдат по-светли от другите стаи, но с шкафове и конструкции, които биха могли да предотвратят прекалено силната светлина. Кухните също така са по-топли и малко по-влажни от другите стаи през повечето време, което тези растения харесват. Има някои растения, които никога не бива да държите до слънчев прозорец , тъй като те изгарят почти веднага, когато са изложени на пряка светлина. Въпреки че шефлерите са по-толерантни към това, твърде много слънце може да причини увреждане на листата, така че ако листата започнат да избледняват или да изгарят, светлината вероятно е твърде силна и се нуждае от омекотяване или регулиране.

Най-добрият начин за отглеждане на шефлера на перваза на прозореца

Що се отнася до разположението, шефлерите не се нуждаят от много шум, въпреки че обикновено не обичат да бъдат изложени на твърде много ярка слънчева светлина, особено на много големи прозорци, така че е най-добре да издърпате растението малко назад от прозореца. Използването на прозрачна завеса също може да помогне, особено през лятото. Друго съображение е пространството, тъй като шефлерите могат да пораснат доста големи с течение на времето, така че е важно да им се даде достатъчно място за разпръскване, без да бъдат ограничени от шкафове или уреди. Те са сравнително толерантни растения, но студените течения от лошо изолираните прозорци биха могли да ги стресират, особено през зимата.

Така че, ако прозорецът на кухнята ви стане студен, най-добре е да държите растението леко назад, вместо да го притискате към стъклото. А по време на вегетационния период торенето може да помогне за поддържане на здравословния растеж. Трябва да използвате специален тор за стайни растения със съотношение азот-фосфор-калий (NPK) 20-20-20 или 10-10-10 и да подхранвате растението си веднъж или два пъти месечно през целия вегетационен период.

Друга причина шефлерите да се чувстват добре в кухните е, че са сравнително толерантни към малки промени в рутината. В по-натоварени пространства като кухни може да се случи пропускане на поливане, но това растение е склонно да се справи с това по-добре от други, по-капризни растения. Всъщност, то предпочита почвата му да изсъхва леко между поливанията, вместо да се преполива, за да избегне болести като кореново гниене. Ще разберете, че е готово за пиене, след като горният слой почва изсъхне напълно. Уверете се, че водата, която му давате, е топла и не твърде студена за най-добри резултати. Ако се напраши, листата също реагират добре на от време на време избърсване, за да станат отново лъскави, което винаги е плюс в стая с много пара, мазнина от готвене и активност в движение.