Късна мана по доматите: Как да я разпознаете и спрете навреме

Разбирането на късната болест и как се разпространява е от ключово значение, защото може да унищожи реколтата ви от домати много бързо, ако не се вземат подходящи мерки. В тази статия ще научите как бързо да диагностицирате, лекувате и предотвратявате късната болест по доматите.

Какво е късна болест по доматите

Маната по доматите (наричана още късна мана, защото се появява по-късно през сезона от „ранната мана“) се причинява от оомицета Phytophthora infestans, който има качества, подобни на гъбичките. Този патоген атакува домати, картофи и други нощни култури.

Още: Основните врагове на лозята: Болести и вредители, които могат да унищожат цялата ви реколта

Оомицетите (организми от вида Oomycota) са били класифицирани като част от Царството гъби поради техния нишковиден модел на растеж и факта, че се хранят с разлагаща се материя.

Въпреки това, след години на изследвания и проучвания, е установено, че тези организми всъщност са по-тясно свързани с водораслите и зелените растения. Oomycetes сега са включени в царството Protista.

Оомицетите се наричат още „водни плесени“, което има смисъл, защото обикновено се появяват по време на продължителни влажни периоди и пътуват във вода. Други водни плесени включват овлажняване, кореново гниене и пухкава мана.

Как се разпространява мана по доматите

Още: Правилото 8-8-8: Как лавандулата да цъфти по-дълго и по-пищно

Късната болест заразява вашите растения чрез структури, подобни на спори. Те се разпространяват от вятър и дъжд. Просто казано, оомицетите произвеждат спорангии, които приличат на кафяви петна по листата или дръжките на доматените растения .

Зооспорите се произвеждат безполово в спорангиите. След това зооспорите използват камшичето си, за да се задвижват и да се движат бързо през водата върху мокри повърхности като листа и стъбла на растения, намирайки кътчета и пролуки, в които да седнат и да заразят. Те се придържат към повърхностите, като отделят желатинова секреция и се хранят с разлагаща се материя, която намират по повърхността.

Какви култури засяга късната болест

Късната болест се появява главно върху домати, картофи и някои декоративни роднини на тези култури, като соланови плевели и дори петунии.

Още: Летни жеги: Тези 5 растения се нуждаят от много вода сега

В продължение на много години се провеждат опити за създаване на „културни сортове“, които са толерантни към болести или по-малко податливи. Тези сортове трябва да се имат предвид, особено ако живеете в регион, където този проблем е широко разпространен.

Това заболяване се проявява по-късно през сезона в повечето региони, тъй като оомицетният патоген предпочита влажни условия и температури между 15°C и 25°C с около 90% влажност за 3-5 дни.

Ако възникнат тези условия, късната болест може да зарази цял парцел с домати в рамките на 10 часа до 2 дни. Следете прогнозата си, за да сте подготвени. Помислете дали да проверявате вашите растения за симптоми на всеки 2-3 дни.

Идентифициране на късна болест по доматите

Още: Кафяво гниене по доматите: Спасете реколтата си с този прост, но ефективен трик

Ако подозирате, че градината ви е заразена, ето най-бързите начини да идентифицирате това заболяване.

Симптоми

Основните симптоми на мана по доматите са кафяви, сиви или лилави петна по листата или стъблата и могат да включват спаружени и изсъхнали листа . Може също да видите обезцветени лезии по стъблата и дръжките. Понякога наричани стъбла, дръжките са дръжката, която расте от основното стъбло на поддържащите листа на растението.

Ако обърнете листата, вероятно ще видите бял мъхест растеж от долната страна. Тези размити петна са разрушителни спори. Листата ще продължат да покафеняват или ще умрат напълно. Ако не вземете мерки, петната ще се разпространят и ще заразят цялата зеленина и плодове много бързо.

Още: Какво да засеете през август: 5 цветя, които ще издържат на жегите и ще цъфтят дълго

Как да изхвърлите правилно заразените растения

След като идентифицирате патогена, важно е да го убиете напълно, преди да се разпространи.

Не забравяйте, че този патоген се храни с жива растителна или животинска материя. Ако добавите заразени растения към вашата компостна купчина с непрекъснато снабдяване с жива материя, спорите могат лесно да се върнат обратно във вашата градина, когато условията станат идеални.

Никога не поставяйте заразени растителни остатъци във вашата компостна купчина!

Още: Градинарски календар за август: Резитба, засаждане и грижи за богата реколта и пищен цъфтеж

За да убиете напълно гъбичките, издърпайте заразените растения в горещ и слънчев ден и ги поставете на слънце, покрийте ги с торби или ги покрийте с брезент, за да не могат да се разпространяват. След това ги изхвърлете в боклука или ги изгорете.

Професионален съвет: Ако сте потвърдили това заболяване във вашето място с домати и имате картофи, които растат наблизо, трябва да следите внимателно картофите, тъй като те вероятно също ще бъдат засегнати.

Как да избегнем късната болест

Съвети за предотвратяване на заболявания:

Още: Август дойде, а доматите са още зелени – ето какво да направите СЕГА

През целия вегетационен период поддържайте ножиците чисти между сесиите, тъй като спорите могат да се прехвърлят от растение на растение.

Проверявайте растенията 2-3 пъти седмично за всякакви лезии или бели размити петна, които съдържат спори.

Практикувайте редовно подрязване, за да насърчите въздушния поток.

Обърнете внимание на метеорологичните сигнали, за да можете да следите за симптоми.

Отстранете всякакви пастенови плевели около мястото с домати и картофи, тъй като те могат да бъдат носители на болестта.

Поливайте само с капкови тръби или маркучи за напояване в основата, за да избегнете пръски и мокри растения/листа. Не използвайте горно напояване на доматите . Мулчирането в основата на растенията също може да предотврати обратно изпръскване от нивото на почвата.

Продължителната топлина ще забави разпространението на късната болест, но имайте предвид, че след като веднъж се появи, патогенът ще започне да се разпространява отново, след като времето се захлади.

Още: Лунен календар на градинарството за август 2025 година