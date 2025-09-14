Листата на стайните ви растения пожълтяват - причина и лечение

Един от най-често срещаните проблеми, с които ще се сблъскате, когато се грижите за стайни растения, е пожълтяването на листата. Макар че този проблем може да бъде причинен от нещо толкова просто като старостта, той може да е и признак за по-сериозни проблеми, дебнещи под почвата, като например увреждане на корените. Тъй като толкова много фактори могат да причинят този проблем, може да бъде трудно да се определи причината, поради която листата на вашето стайно растение избледняват.

Никога не засаждайте разсад, докато не премине тези 3 прости теста

Преполиване или недополиване

Растенията се нуждаят от вода, за да оцелеят, но твърде много или твърде малко вода може да бъде лошо нещо.

Още: Как да разберете, че растението ви страда от кореново гниене

Твърде много вода

Твърде много вода около корените създава анаеробна среда, в която могат да се натрупват бактерии, казва Линда Лангело, специалист по градинарство в Държавния университет на Колорадо. „Корените не могат да абсорбират никакви хранителни вещества. Това причинява пожълтяване на долните и вътрешните листа. Жълтите части ще станат кашави и след това листата ще окапят“, казва тя.

Твърде малко вода

Твърде малкото вода също може да доведе до пожълтяване на листата на вашето растение. „Листата пожълтяват, когато почвената смес е твърде суха по подобна причина, както когато почвената смес е твърде влажна, но в този случай няма достатъчно влага в почвената смес, за да могат корените да се изтеглят в растението“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms. „Растенията, които са твърде сухи, по-често се свързват с увяхването им (но преполиването също може да причини увяхване при някои видове).“

Още: Брашнеста мана - причина и лечение

За да прецените дали прекалявате с почвата или я преливате твърде много, поставете върха на пръста си в почвата или повдигнете саксията, за да усетите теглото ѝ – колкото по-влажно е растението, толкова по-тежко ще бъде; колкото по-сухо е, толкова по-леко ще бъде.

Лош дренаж на почвата

Лошият дренаж при стайно растение се получава, когато водата се натрупва в саксията и залива корените. Ако смятате, че стайното ви растение пожълтява поради лош дренаж на почвата, проверете саксията, за да се уверите, че има дренажни отвори. Също така, не поставяйте чакъл на дъното на която и да е саксия за стайно растение. „Водата се движи по-бързо през порестата почвена смес, отколкото през чакъла“, казва Лангело.

Ако вашият контейнер вече има дренажни отвори, може да искате да пресадите стайното си растение в контейнер с почва, която се отцежда по-добре.

Още: 5 овощни дървета, които трябва да засадите през есента

Недостатъчна слънчева светлина

Прекалено много или твърде малко слънчева светлина може да доведе до пожълтяване на листата на растенията.

Твърде много слънце

Твърде много слънце може да изгори листата, придавайки им избелял вид. Това може да се случи, ако растението ви е осветено твърде бързо с прекалено много слънчева светлина. „Бавно преместване на растението все по-близо и по-близо до прозорец в продължение на няколко седмици може да му помогне да изгради толерантност към слънцето, така че да може да вирее точно на перваза на прозореца“, казва Ханкок.

Още: Как да подобрите качеството на почвата за по-богата реколта през следващия сезон

Твърде малко слънце

Твърде малкото слънце може също да увреди листата на вашите стайни растения. В този случай пожълтяването обикновено започва от долните листа, преди те да опадат. „Листата, които първи пожълтяват, са най-отдалечени от източника на светлина“, казва Лангело.

Има три начина да се поправи това: завъртайте саксията веднъж седмично, намерете по-добър източник на светлина или използвайте LED лампи за растения.