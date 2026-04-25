Многогодишни растения, които трябва да разделите през пролетта, за да цъфтят силно

Едно от големите предимства на отглеждането на многогодишни растения е тяхната издръжливост в градината. Много многогодишни растения естествено се увеличават по размер и гъстота, покривайки все повече и повече земя, докато растат. С течение на времето някои многогодишни растения могат да покажат намалена жизненост, когато се пренаселят. Разделянето на тези растения и раздаването им на разстояние помага за съживяване на стари и пренаселени растения. Делението може да се използва и за производство на нови растения чрез безполово размножаване или за ограничаване на размера на разширяващо се насаждение.

Разделянето на растенията е просто действие на изкопаване на растения, разделянето им на по-малки парчета и презасаждане на части в градината. Не всички многогодишни растения реагират добре на делене, така че е важно да се научи кои растения се възползват от деленето, колко често да се делят и кога е най-доброто време за разделяне на различните растителни видове. Пролетта е идеално време за разделяне на есенноцъфтящи многогодишни растения, докато многогодишните растения, които цъфтят през пролетта и лятото, обикновено се разделят през есента . Има няколко изключения, които нарушават този модел, като например диантус и кървящо сърце, описани по-долу.

Въпреки че честотата на разделяне на многогодишните растения варира в зависимост от вида, повечето растения показват подобни признаци, показващи, че трябва да бъдат разделени. Търсете слаб или намален цъфтеж, слаб растеж на леторастите или рядка листна маса като признаци на намалена жизненост. При някои видове центърът на растението ще започне да изчезва. Растенията могат да се разделят и когато надхвърлят определеното си пространство в градината и започнат да изтласкват съседните растения, независимо колко здрави изглеждат.

Астра

Този класически есенно цъфтящ сорт е най-добре да се разделя през пролетта. Някои сортове са доста енергични и се повлияват добре от ежегодно разделяне, докато други могат да се разделят на всеки две до три години. Пресадете по-малки части, взети от краищата на туфата, и изхвърлете центъра. Астрите също се възползват от „Chelsea Chop“ – подрязване на растенията с една трета до половината в края на май до началото на юни, за да се насърчи по-гъст растеж и да се предотврати падането им по-късно през сезона.

Пчелен балсам

Въпреки че цъфти през пролетта до лятото, маточината се разделя през пролетта, главно за да се контролира размерът ѝ и да се даде малко пространство на съседните растения. Изхвърлете старата централна туфа при разделянето и засадете отново по-буйните части, взети от краищата на туфата.

Хризантема

Хризантемите от групата Rubellum, обикновено наричани издръжливи градински майки или старомодни майки, са надеждно издръжливи многогодишни растения, които произвеждат ефектни есенни цветове в широка гама от цветове. Растенията са склонни да умират в центъра и се представят най-добре, когато се разделят на всеки една до две години през пролетта. Изхвърлете подрязаните части в центъра на туфата и пресадете части, взети от краищата. Издръжливите градински майки също се възползват от подрязване на клонка в края на пролетта

Бял равнец

Бял равнец е издръжливо растение - устойчиво на елени, зайци, жега, суша и влажност. Може да бъде и доста агресивно, разпространявайки се чрез коренище, образувайки гъсти туфи. Бял равнец е полезен, ако се дели на всеки две до три години, за да се поддържа жизнеността. Разделете туфите, като ги отрежете или разкъсате на по-малки части, като отстраните дървесната сърцевина.