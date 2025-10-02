Можете да получите както зимна, така и пролетна реколта, ако засадите тези зеленчуци сега

Октомври е изобилен месец за зеленчуковата градина и някои може да го смятат за период, в който парцелът се успокоява след летния пик. Реалността е, че това е страхотно време за сеитба на култури и има чудесен избор, ако търсите зеленчуци за засаждане през септември.

Най-добрите зеленчуци за бързо отглеждане в малки градини

Независимо дали става въпрос за бързорастящи растения, които могат да запълнят пространства, освободени от летните реколти, или за зеленчуци, които да засадите през есента за пролетна реколта, тук ще обхванем и двата варианта.

Царевична салата

Известна е с много имена; някои я наричат ​​царевична салата, докато други я наричат ​​агнешка маруля или маше. Независимо под какво име познавате тази салатна култура, няма съмнение, че е фантастична за сеитба в края на лятото или началото на есента, за да осигури реколта от вкусни листа през цялата зима.

Есенни зеленчуци, които се самозасаждат

Засейте семената на открито при по-ниски температури; идеалното време е, когато температурите са около 15 градуса по Целзий.

Поддържайте почвата влажна и можете да започнете да берете бейби листа в рамките на шест седмици. Растенията ще достигнат пълен размер 12 седмици след засяването.

Рукола

Руколата е бързорастящ зеленчук , който може да ви даде реколта от пикантни листа, с които да подправите салата или сандвич, само за 4-6 седмици след засяването. Известна още като рукола в някои краища на света, руколата е хладнокръвна култура, идеална за засяване, когато температурите са по-ниски в началото на есента.

Подходящо за отглеждане в земята или в контейнери на слънчево място, посейте семената на тънки слоеве в дупки на дълбочина около 1,25 см и покрийте с почва. Поддържайте почвата влажна и проредете разсада, когато се появи на разстояние от 15 см един от друг - руколата обикновено покълва на 7-10 дни.

Боб

Можете да засадите боб през есента или пролетта. Ако търсите зеленчуци, които да засадите през есента за пролетна реколта, отглеждането на боб е лесно, а сеитбата този месец ще ви спести време и ще ви даде ранна реколта през пролетта.

сенната сеитба на боб ще развие корени бързо, преди да премине в период на зимен покой. След като температурите се повишат през пролетта, растенията се задействат и продължават да растат. Именно периодът на растеж през есента ги изпреварва и означава, че можете да съберете реколтата от боб малко по-рано следващата година.

Репички

Отглеждането на репички предлага бърз и лесен начин за запълване на празнини в зеленчуковата градина и получаване на бърза реколта от кореноплоди. Има репички с различни форми, размери и цветове, които са подходящи за сеитба през септември.

Освен че този месец е последният прозорец за засаждане на летни репички, има и възможност за сеитба на издръжливи зимни репички, които се засяват в края на лятото или началото на есента, за да се приберат през зимата.

Засейте семената от репички на разстояние 2,5-5 см едно от друго в дупки с дълбочина 1,25 см и разредете разсада до поне 5 см един от друг, докато се развива. Можете да засадите репички във всякакви празнини в градината за бърза реколта. Поддържайте почвата влажна и можете да съберете репичките, когато корените достигнат ширина поне 2,5 см.