Най-добрият начин за изолация на хортензии през студеното зимно време

Когато температурите паднат, ние, хората, се обличаме, изваждайки най-хубавите си пухени палта и вълнени чорапи. Но знаете ли, че някои многогодишни растения, като вашите красиви хортензии, също обичат малко зимен уют? Правилната защита на тези дървесни многогодишни растения през зимата може да доведе до по-големи цъфтежи и по-добър растеж през пролетта и лятото.

Как да подготвите хортензиите за зимата

Това важи особено за едролистните хортензии, които развиват нови цветове върху стара дървесина или върху издънките от предишния сезон. Хортензиите, които умират чак до земята през зимата, обикновено не дават нови цветове през следващата пролет или лято. За да подготвите хортензиите си за зимата и да осигурите здравословен летен сезон , трябва да увиете спящите храсти в зебло.

Важни неща, които трябва да направите за хортензиите преди първата слана

Дори и да сте се подготвили възможно най-добре, вашите хортензии могат да се сблъскат с няколко зимни врагове, включително ниски температури; обилни снеговалежи, градушка и лед; и силни ветрове. За щастие, всички тези заплахи могат лесно да бъдат отстранени чрез увиване на хортензиите преди зимата - особено ако се очаква зимните температури да паднат под нулата градус. Зеблото е може би най-добрият опаковъчен материал за защита на външните растения от замръзване . Той е евтин и леснодостъпен. Обикновено е за многократна употреба за известно време и е биоразградим в края на жизнения си цикъл. Това е перфектната подготовка за студените месеци както за големи, разнообразни градини, така и за по-малки дворове.

Как да увиете хортензиите си в зебло за зимна защита

Първата ви стъпка при използването на зебло за зимна защита на вашите хортензии е изборът на правилния продукт

Ако ледена буря наближава бързо, по-добре е да драпирате хортензията си с зебло, отколкото да я оставите непокрита и на открито. Когато имате време, уверете се, че зеблото не докосва растението. Влажното зебло може да замръзне, повреждайки стъблата и листата.

Вместо това, изградете малка рамка, върху която да се постави плата, като забиете три високи, здрави градински кола в земята около храста. Поставете зеблото на два слоя върху коловете, оставяйки плата да се спуска към земята. Използвайте телбод за тапицерия или градински канап, за да закрепите зеблото към коловете. Закрепете плата към земята с телбод за озеленяване. След като времето започне да се затопля, можете да премахнете този защитен слой, но оставете коловете на място, в случай че времето се обърне неочаквано.