Най-доброто време за засаждане на луковици нарциси за ярки цветове

Мечтаете за ярка и щастлива пролетна цветна градина ? Няма как да сбъркате, като засадите нарциси . Честно казано, тези цветя са толкова лесни за отглеждане и грижа, че всеки градинар може да се справи със задачата ! Най-хубавото е, че тъй като тези цветя имат няколко разновидности, които цъфтят през различно време на годината, можете да имате лесна за грижа, зашеметяваща градина през цялата година!

Ето всичко, което трябва да знаете за засаждането на тези цветни луковици и кога е подходящият момент за засаждане въз основа на вашия регион за най-щастливите градини.

Разбиране на сортовете нарциси

Освен лесната им поддръжка и отглеждане, една от причините, поради които нарцисите са любими на феновете, е, че растат през няколко месеца от годината. Това е така, защото има няколко сорта растения, които градинарите избират да засадят в градината си за впечатляваща целогодишна гледка: ранноцъфтящи, средноцъфтящи и късноцъфтящи.

Ранните нарциси, известни като „Ранното усещане на Рийнвелд“, „Февруарско злато“ и „Тет-а-Тет“, са достатъчно силни, за да издържат на зимните температури и цъфтят някъде между януари и февруари.

Среднозъбите нарциси, като „Actaea“, „Bridal Crown“ или „Trumpet Daffodils“, започват да цъфтят през април и могат да продължат чак до май. Късноцъфтящите нарциси, като „Sir Winston Churchill“ и „Salome“, ще започнат да цъфтят, когато среднозъбите нарциси спрат да поникват.

В допълнение към разнообразието по време на цъфтеж, можете да намерите изобилие от цветове нарциси, които да отговарят на вашата личност за цветна градина през цялата година!

Оптимално време за засаждане

Въпреки че общото препоръчително време за засаждане на луковици нарциси е някъде между септември и ноември , има специфични съображения, които трябва да се имат предвид в зависимост от вашия регион. Нарцисите от всякакъв сорт растат най-добре, когато почвата е охладена и варира от 10 до 15 градуса по Целзий. Тези по-ниски температури са сигналите на цветята да започнат да цъфтят, така че да не се появят преждевременни пъпки през есенния сезон.

Техники на засаждане

Когато дойде време да засадите луковиците на нарцисите си, тези растения растат най-добре, когато следвате специфични указания за засаждане, като например дълбочина и разстояние. За да извлечете максимума визуално от градината си с нарциси, най-добре е да ги засадите на групи с поне 5 до 10 луковици на място, но можете да групирате до 30 за истински шедьовър от нарциси!

Основното правило, което трябва да се спазва при засаждане на луковици, е да се засаждат на дълбочина между 15 и 20 см в почвата с разстояние от поне 15 до 30 см между всяка луковица. Ако имате няколко по-малки луковици, засадете ги близо една до друга, като същевременно държите по-големите заедно за по-приятен външен вид.

За да улесните засаждането на нарцисите си, уверете се, че имате под ръка бур за луковици с диаметър от 7,5 до 12,5 см. Този градински инструмент ви позволява да копаете в почвата по-лесно за по-малки луковици и прави процеса по-бърз, отколкото да го правите на ръка.

След като всички ваши луковици нарциси са засадени, не забравяйте да ги поливате веднага и веднъж дневно в продължение на около три седмици. След това можете да се върнете към поливане на луковиците, щом забележите, че започват да покълват. Ако е необходимо да поддържате почвата влажна, винаги можете да покриете мястото с мулч, тъй като това помага да се поддържа влагата!

Често задавани въпроси

Кой е най-подходящият месец за засаждане на луковици нарциси?

Най-доброто време за засаждане на луковици нарциси е между септември и ноември. По-хладната почва през тези месеци помага на луковиците да се развият правилно, осигурявайки цъфтеж през пролетта.

Могат ли луковици на нарциси да се засаждат в саксии?

Да, луковиците на нарцисите могат да се засаждат в саксии и контейнери, което ги прави многофункционални по отношение на разположението им. Тази гъвкавост ви позволява лесно да аранжирате градината си или да се наслаждавате на ярки цветове на верандата си, особено ако пространството в градината е ограничено.