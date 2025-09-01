Най-ефективният домашен спрей срещу листни въшки

След като спреят бъде направен, ще се съхранява ли добре?

Колко време отнема действието на спрея и трябва ли да се прилага отново?

Листата на доматите съдържат алкалоиди, които са токсични за листните въшки, както и за акарите, и ми казва, че градинарите използват спрей за листа на домати като естествено средство за борба с вредителите от поколения.

„За първи път научих за това от стар семеен приятел в Кристъл Спрингс, Мисисипи, която е една от столиците на доматите в САЩ“, казва експерта по градинарство и основател на Gardenary Inc., Никол Бърк

Как да си направим сами спрей за доматени листа

Всичко, което трябва да направите, е да нарежете няколко доматени листа, да ги сложите в кана, да добавите малко вода и след това да ги оставите да се накиснат за 24 часа.

„Винаги използвайте хладка или вода със стайна температура“, казва Никол. „Горещата вода може да увреди полезните съединения в листата. Ще ви е необходима точно толкова вода, колкото да покрие напълно нарязаните листа от домати, за да могат да се накиснат добре.“

След като изминат 24 часа, прецедете сместа и прехвърлете течността в бутилка с пулверизатор. Никол казва, че фина цедка или парче тензух работят перфектно – „Това ви помага да избегнете парченца листа, които биха могли да запушат бутилката ви с пулверизатор.“

За какви растения да използвате спрей за доматени листа „Направи си сам“

Напръскайте листата, които са били засегнати от натрапниците, смучещи сок. Никол казва, че действа добре върху салати, билки, боб и други нежни растения, които често привличат листни въшки и дъвчещи насекоми.

„Просто внимавайте да не го използвате върху растения от семейство Паслън, тъй като те могат да бъдат чувствителни към съединения от собствените си листа“, добавя тя. Това включва патладжани и картофи .

Винаги не забравяйте да измиете старателно събраните домашно отгледани реколти, преди да ги консумирате.

„Обикновено ще забележите, че вредителите забавят растежа си в рамките на ден-два, но това не е еднократно решение“, казва Никол. Тя препоръчва да се прилага повторно на всеки няколко дни рано сутрин или вечер, особено след дъжд или поливане, докато нашествието не бъде овладяно.

Никол казва, че този спрей е най-добре да се използва пресен. „Ако имате излишно количество, можете да го съхранявате в хладилник до три дни, но ефективността му намалява, колкото по-дълго престои. Препоръчвам да приготвяте само необходимото количество за всеки цикъл лечение.“

Други растения също могат да имат неочаквани ползи. Латинките, например, не са просто цветни почвопокривни растения, но могат да намалят и проблемите с вредителите по три различни начина.

Кухненският ви шкаф също може да ви предложи някои решения за борба с насекомите: опитайте да използвате утайка от кафе, за да се отървете от охлюви , или крем от зъбен камък, за да отблъснете мравките .