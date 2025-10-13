Музикален взрив: Азис възмути родните поп изпълнители с думите си (ВИДЕО)

Азис, който винаги е бил дързък в изказванията си, без да се притеснява какво ще си помислят хората за него, отново е в центъра на голям скандал. Този път той предизвика разпалена дискусия в социалните мрежи, след като изрази гледната си точка относно поп изпълнителите в България. Повод за това бе едно от последните му интервюта, в което певецът бе попитан дали знае, че "никой не може да бие поп певците по хонорари". А реакцията на Азис изненада не само водещия на подкаста Alexander Vlog, но и редица хора от шоубизнес средите.

"Поп певците ли? А не поп-фолк? Че те останаха ли поп певци? Аз не зная някой да работи... Не се сещам. Поне нямам идея защо ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното.", каза Азис.

Изказване на Азис предизвика напрежение в музикалните среди

Изказването му предизвика незабавна и остра реакция от страна на редица известни български поп и естрадни изпълнители, които не скриха недоволството си и го подложиха на сериозна критика. Това даде повод да се обърне внимание и на онези утвърдени имена в родната музикална сцена, които не само успяват да събират хиляди фенове в най-големите концертни зали в страната, но и се нареждат сред най-високо платените артисти у нас.

Под видеото се натрупаха стотици коментари, в които потребителите не само изразяваха несъгласие с казаното, но и акцентираха върху значимите постижения на българските поп изпълнители през последната година. Сред споменатите примери за успех се открояваха Молец, Дара и Михаела Филева — артисти, които имаха честта да бъдат избрани за подгряващи изпълнители на някои от най-големите международни звезди, гостували у нас, като Енрике Иглесиас, Роби Уилямс и Ед Шийрън.