НЕ изхвърляйте хризантемите след цъфтежа им - ето как да ги накарате да цъфтят повече от един сезон

Хризантемите могат да цъфтят повече от един сезон. Експертите споделят как е правилно да се грижите за цветята, след като прецъфтят. Повечето градинари изхвърлят хризантемите, след като прецъфтят, но те могат да бъдат пресадени в градината ви и ще растат като многогодишни растения.

Грижи за хризантемите, която осигурява цъфтеж повече от един сезон

Опитният градинар Франки Гнивода казва, че слънчевата светлина и водата са двата най-важни фактора. Цветята трябва да се поливат веднага щом горният слой на почвата изсъхне. Те също така растат най-добре, когато има много слънце. Ако са твърде засенчени, цветята бързо ще увехнат. Друг фактор, който трябва да се вземе предвид, е контролът на температурата. Хризантемите се нуждаят от хладни условия.

Как да удължите цъфтежа на хризантемите - те ще цъфтят до падането на сланата

Подрязването на прецъфтелите цветове гарантира, че енергията на хризантемата е насочена към нов растеж, което значително увеличава дълголетието и красотата на вашето растение през целия сезон. Експертът изчаква, докато цветовете напълно избледнеят и покафенят. След това ги отрязва точно над здравите листа. Колкото по-често се премахват избледнелите цветове, толкова повече свежи пъпки ще се появят. Когато хризантемата е напълно избледняла, всички стъбла трябва да бъдат отрязани, оставяйки пънчета с височина около 5 см.

В края на вегетационния период, след като хризантемата е прецъфтяла и листата ѝ са започнали да отмират, отрежете всички стъбла.

Поливане на хризантемите през есента - как е правилно да се прави

След това поставете растението на хладно място за зимния период на покой. Температурата не трябва да пада под нулата, тъй като повечето саксийни растения не са устойчиви на замръзване. По време на зимния период на покой почвата трябва да се поддържа леко влажна, но не напълно суха.

Как да пресадим хризантеми

Най-доброто време за засаждане на хризантеми на открито е пролетта, когато късните слани са отминали. Хризантемите могат да растат в повечето видове почви, стига да са добре дренирани. Избягвайте да засаждате хризантеми в места, където се събира вода, особено през зимата, и се уверете, че мястото получава достатъчно слънчева светлина.

Подгответе почвата, отстранете всички плевели около мястото за засаждане и разкопайте почвата, след което изкопайте дупка малко по-голяма от кореновата топка.

Внимателно извадете растението от саксията, без да повредите кореновата топка, след което го преместете в дупката за засаждане и я напълнете с почва. Полейте цветето добре.

Мулчирайте почвата около растението. Можете да използвате дървени стърготини, слама или друг органичен мулч.

По време на вегетационния период използвайте сложни торове. Обикновено това растение се нуждае от азотни торове през първата половина на вегетационния период. През втората половина трябва да изберете фосфорни и калиеви торове. За стимулиране на растежа използвайте 2-процентов разтвор на янтарна киселина.

