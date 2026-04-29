Не изхвърляйте стар компост - използвайте го, за да засадите растенията си с ограничен бюджет

С настъпването на новия градинарски сезон може би очаквате с нетърпение да изпробвате нови сортове зеленчуци, да засеете бързорастящи семена за цветя или да пресаждате любимите си растения . Това, което може да не ви хареса обаче, е цената на новата почва за саксии, която може да достигне солидна сума, когато участват няколко саксии. За щастие, не е нужно да надхвърляте бюджета си, само за да поддържате градинарското си хоби. Вместо това можете да използвате повторно стар компост, който е бил оставен в занемарен кош (стига да е приключил с разграждането му), търговски торби или наполовина изразходван в саксии или контейнери с презимуващи луковици, за да засадите нови растения.

Грешката, която трябва да се избягва през зимата с компоста си

Въпреки че е обичайна практика да се изхвърля старият компост или да се връща в купчината компост, защото е лишен от почти всички хранителни вещества, той все пак може да служи като полезна среда за засаждане. Има обаче няколко предупреждения. Като начало, трябва да се уверите, че не съдържа почвени или болестотворни микроби. Например, ако вашите растения са били засегнати от лозови хоботници, вертицилиум, мана или са били нездравословни и в затруднено положение до края на сезона, е по-добре да не използвате стария компост, тъй като микробите могат да преминат към нови растения. Освен това, избягвайте компост, който е твърде стар - ако не е бил обновяван в продължение на много години, той ще се уплътни с течение на времето. Тъй като корените не могат лесно да пробият през него, растежът страда. Така че, придържайте се към компост, който е само на година или две, тъй като е по-лесно да го разрохкате, за да възстановите въздушните джобове и да изберете всички останали стари корени.

Засаждане на нови растения в стар компост

Още: Как да компостирате листа, за да обогатите почвата в градината си

За този метод първо проверете текстурата на стария компост. Ако забележите някакви парчета, разчупете ги, за да го разрохкате и направите ронлив. Можете също така да добавите кокосови влакна, пясък или чакъл в ограничени количества, за да подобрите допълнително дренажа и аерацията. Не превишавайте 25% от общия обем, тъй като пясъкът може да е тежък.

След това смесете равни части стар компост и нова почвена смес и ги разбъркайте добре. За да възстановите хранителните вещества, добавете универсален тор с бавно освобождаване. Можете също да изберете органични торове, като рибна емулсия, водорасли, компост от червеи или кръвно брашно, но ги избирайте според нуждите на вашето растение. Ако това предложение все още ви се струва твърде скъпо, можете да го промените на съотношение 3:1. Но ако изберете този вариант, ще трябва да торите по-често.

Още: Само така е правилно да компостирате през зимата

Въпреки че някои източници препоръчват просто да се допълни старият компост със слой нова почвена смес с дебелина 15 см върху него, може да не получите толкова добър растеж, особено в голяма саксия. Причината е, че въпреки всичките ви усилия, старият компост може все още да не е толкова ронлив. И ако се преполи, той може бързо да се уплътни, забавяйки растежа на корените. Ако обаче търсите само най-добрите материали за запълване на дъното на големи саксии и не очаквате нови корени да достигнат до тази зона, може да обмислите тази практика за допълване. Но дори и тогава се уверете, че има достатъчно почва за саксия, за да бъдат корените напълно покрити.

Други съображения преди засаждане в стар компост

Още: Безплатен компост от вашия двор

Въпреки че можете да засаждате всякакви растения в стар компост, ще имате най-голям шанс за успех с растения, които виреят при средна плодородност. Помислете за листни и салатни зеленчуци. Но растенията и зеленчуците, които изискват богати или плодородни почви, като домати или чушки, може да не дадат най-добри добиви.

Никога не компостирайте растенията си, ако има този специфичен проблем

Също така, избягвайте да засаждате растения в саксии със 100% компостна смес. Въпреки че е добър източник на хранителни вещества, компостът в крайна сметка е просто добавка към почвата. Търговските предложения са предимно хомогенизирани, като произходът им се проследява до единични или малки смеси от съставки, като компостиран тор или кора. Така че, дори и да го обогатите с универсален тор, самата почвена среда може да не съдържа редица други хранителни вещества. Да не говорим, че тя ще продължи да се разлага, причинявайки проблеми с дренажа и аерацията. Затова винаги комбинирайте стар компост със почвена среда, в която корените могат да се закрепят правилно.

Не изхвърляйте остатъците от празничната трапеза, обогатете почвата си с тях

Между другото, в случай че се изкушите да стерилизирате стар компост, за да се отървете от болестотворните патогени и да го използвате повторно за засаждане, имайте предвид, че това може да отнеме както усилия, така и време. Но ако все пак искате да опитате, поставете стария компост (след като отстраните всички отпадъци) в дебела, черна найлонова торбичка и го оставете на слънчево място за шест седмици. След това го смесете с новата почвена смес, както е описано по-рано.