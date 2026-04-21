Не трябва да приемате тези лекарства със сутрешното си кафе

Има няколко начина, по които кафето може да повлияе на някои лекарства

Кафето е част от ежедневието на много хора. То ви дава тласъка на енергия, от който се нуждаете, за да започнете деня си, а също така има потенциални ползи за здравето. Един възможен недостатък на сутрешното кафе е, че не се комбинира добре с определени лекарства, особено ако ги приемате по-рано през деня, според Eating Well.

„Кафето може да промени начина, по който някои лекарства се абсорбират, метаболизират или елиминират от тялото. То може да ускори изпразването на стомаха, карайки лекарството да премине през тялото, преди да се абсорбира напълно. Също така се конкурира с лекарства, които зависят от чернодробните ензими, като CYP1A2, които могат да повишат или намалят нивата на лекарството в кръвта“, каза фармацевтът Дженифър Буржоа.

За щастие, това не означава, че трябва да се откажете напълно от кафето, но може да се наложи да коригирате времето за прием на лекарствата си и пиене на кафе.

Кои лекарства посочва Буржоа като такива, които могат да взаимодействат със сутрешното ви кафе?

Антидепресанти

Ако лекарят ви е предписал антидепресант, важно е да не пиете кафе веднага след приема на лекарството, тъй като това може да намали неговата ефективност. Например, кофеинът в кафето може да образува комплекс с лекарството есциталопрам (Lexapro), което затруднява абсорбцията му. Тъй като се абсорбира по-малко от лекарството, може да е по-малко ефективен.

Други антидепресанти, като кломипрамин и имипрамин, се разграждат от същия ензим (CYP1A2) като кофеина. Приемът им с кафе може да забави метаболизма им, което води до по-високи нива на лекарството в кръвта за по-дълъг период от време. Това взаимодействие може също да засили ефектите на кофеина, карайки ви да се чувствате нервни и безпокойни.

Лекарства за щитовидната жлеза

Хипотиреоидизмът е състояние, при което щитовидната жлеза не произвежда достатъчно хормони. Без адекватни нива на хормони може да изпитате силна умора, болки в ставите и мускулите, депресия или наддаване на тегло.

Буржоа обяснява, че кафето може значително да намали абсорбцията на левотироксин, лекарство, използвано за лечение на хипотиреоидизъм. Някои проучвания показват, че то може да намали абсорбцията с до 50 процента.

„Това може да доведе до нестабилни хормонални нива и симптоми като умора или умствена мъгла. Ето защо се препоръчва да изчакате 30 до 60 минути, преди да пиете кафе след прием на лекарството“, каза тя.

Чаят може да има подобен ефект, тъй като едно проучване показа, че пиещите чай имат по-ниска абсорбция на левотироксин, ако го приемат в рамките на четири часа след консумация на чая.

Лекарства за остеопороза

Лекарствата за остеопороза, като ризедронат и алендронат, не трябва да се приемат с кафе.

„Независимо дали става въпрос за кафе с или без кофеин, или дори мляко или сок, всички те могат да намалят абсорбцията поради начина, по който лекарството се свързва и разтваря. Най-безопасно е това лекарство да се приема само с обикновена вода“, каза Буржоа.

Лекарства за настинка и алергии

Псевдоефедринът (Судафед) е деконгестант, използван за облекчаване на запушен нос. Подобно на кофеина, псевдоефедринът е стимулант. Когато се приема с кафе, той може да засили страничните ефекти, като нервност и безпокойство.

Хората с диабет трябва да бъдат особено внимателни, тъй като някои изследвания показват, че тази комбинация може да повиши нивата на кръвната захар и телесната температура.

Антипсихотици

Хората, приемащи антипсихотици като фенотиазини, клозапин, халоперидол или оланзапин, може да се наложи да коригират времето, в което пият сутрешното си кафе. Кафето може да повлияе на способността на организма да метаболизира тези лекарства.

Лекарства за астма

Ако имате астма, Вашият лекар може да Ви предпише бронходилататори като аминофилин или теофилин. Тези лекарства отпускат мускулите на дихателните Ви пътища и улесняват дишането. Честите нежелани реакции включват гадене, главоболие, безпокойство и раздразнителност. Прекомерният прием на кофеин може допълнително да засили тези странични ефекти.

Разредители на кръвта

Лекарствата за разреждане на кръвта често се препоръчват на хора с риск от образуване на кръвни съсиреци. Тъй като те предотвратяват съсирването на кръвта, най-честият страничен ефект е повишен риск от кървене. Приемът на тези лекарства с кафе може да бъде рискован, защото кофеинът също забавя съсирването на кръвта, което допълнително увеличава риска от кървене или образуване на синини.