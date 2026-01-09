Основната градинарска задача през януари за по-здрави хортензии тази пролет

Много хортензии са лесни за грижи, стига да отговаряте на основните им изисквания. Ако обаче искате те наистина да процъфтяват, трябва да знаете как да им дадете възможност да се съсредоточат върху красивите си цветове. Един от начините да насърчите цъфтежа на храстите си е да ги подрязвате в точното време. Всъщност, подрязването е един от най-добрите начини да подготвите хортензиите си за пролетта, за да си осигурите зашеметяващ цъфтеж.

Въпреки че не всяка хортензия се нуждае от резитба по едно и също време, тези, които цъфтят върху нови издънки, трябва да се отрежат в края на зимата или началото на пролетта, което прави януари идеалното време за това. Хортензиите тип „метлица“ (Hydrangea paniculata) и „гладките“ хортензии (Hydrangea arborescens) са два важни вида, които попадат в тази категория. Избягвайте ранните хортензии, които цъфтят върху стари издънки и цъфтят бързо, когато настъпи пролетта.

Как да подготвите хортензиите за зимата

Подрязването по това време също помага за намаляване на натоварването. Зимата обикновено е идеалният сезон за планиране и психическа подготовка на градината, но не изисква много труд. Междувременно останалите три сезона са заети с прибиране на реколтата, поливане и засаждане. Съответно, подрязването през зимата помага да се отървете от част от натоварването, което би трябвало да вършите по друго време на годината. Освен това можете да отрежете стари стъбла и да освободите място за нов растеж и изобилие от цветове. Има обаче много прекрасни сортове хортензии , от които да избирате, така че е важно да знаете кой имате, преди да подрежете през януари.

Подрязване на новоизрасналите хортензии

Въпреки че технически бихте могли да подрежете новите хортензии веднага щом цветовете им умрат, често е по-безопасно да изчакате. Първо, резитбата преди настъпването на зимата може да причини щети на растенията и е една от грешките, които трябва да се избягват на всяка цена, когато подготвяте хортензиите си за зимата . Второ, те предлагат уникален чар с покафеняващите си цветове през зимата, така че резитбата малко преди началото на новия растеж може да е най-подходящото време.

Ако хортензиите ви са нови, може да искате да пропуснете острата резитба за няколко години. Необходими са първите няколко вегетационни периода, за да се установят, преди да се наложи да се направят големи резитби. Можете обаче да правите малки резитби, за да стимулирате новия растеж. Тези видове хортензии са доста издръжливи. Те могат да се справят с приблизително една трета до половината от стария си растеж с една резитба.

Теоретично, изобщо не е нужно да подрязвате хортензиите си. По този начин обаче насърчавате по-плътен растеж и повече цъфтеж. Например, гладките хортензии ще бъдат дългокраки и тъй като имат много по-стар растеж, те произвеждат по-малко цветове. Подрязването на метлиците създава по-гъсто растение. Ако обаче искате такова, което се разпростира повече, правете по-малки подрязвания. Освен това, тези хортензии могат да се превърнат в „дървета“, а не в храсти, ако се грижите правилно за тях, но трябва да се уверите, че не отрязвате горните клони и основното стъбло.