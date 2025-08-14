Овошките, които да засадите през септември, за да оцелеят през зимата

Кои овощни дървета е най-добре да се засаждат в началото на есента и защо?

Защо трябва да засаждате овошки в началото на септември?

Първите седмици на есента са чудесна възможност за градинарите да положат основите за бъдещата реколта, тъй като началото на септември е идеалното време за засаждане на някои овощни дървета. Основното е да изберете правилните дървета, които ще имат време да се адаптират и да се вкоренят, за да презимуват успешно.

По-малко стрес за растенията. Температурите не са толкова високи, а влажността на почвата е много по-добра, отколкото в разгара на лятото.

Бързо вкореняване. Есента дава достатъчно време за образуване на нови корени преди първата слана.

Спестява време. Дърветата, засадени през есента, растат по-бързо през пролетта.

Ябълкови дървета. Устойчиви на студ, бързо се адаптират към новото място. По-добре е да изберете зимоустойчиви сортове, според региона на вашето пребиваване.

Круши. Нуждаят се от добре дренирана почва и слънчево място. Важно е да изберете разсад на устойчиви на замръзване подложки, тогава те ще презимуват добре.

Сливи. Най-добре е да се засадят в края на август, тогава имат време да се вкоренят преди студеното време. Те растат добре в леки, плодородни почви.

Череши. Изберете сортове, устойчиви на кокомикоза и замръзване. Тези овощни дървета са подходящи за региони с умерен климат и меки зими.

Дюля. Дюлята понася добре и есенното засаждане. Тя дава реколта няколко години след вкореняването.

Какво да направите, за да се гарантира, че дърветата ще се вкоренят добре

Изкопайте дупки за засаждане предварително, 1-2 седмици преди засаждането на дърветата. Добавете хумус и фосфорно-калиеви торове към почвата, но не и пресен оборски тор. След засаждането не забравяйте да полеете разсада и да мулчирате кръга на ствола.

За да предпазите овошките от вятър и замръзване, инсталирайте опора през есента, а през зимата използвайте агрофибър или смърчови клони.

Кои дървета е най-добре да не се засаждат в началото на есента?

Дори и при изпълнение на дадените препоръки има овошки, които е по-добре да не се засаждат по това време на годината, тъй като няма да имат време да се адаптират към новите условия преди застудяването на времето. Прасковите, кайсиите и нектарините се засаждат най-добре през пролетта, тъй като са по-чувствителни към замръзване и може да нямат време да се укрепят преди насъпването на зимата. Това е причината опитните овощари да препоръчват засаждането им през пролетта.

