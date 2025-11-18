Овощни дървета, които да подрязвате през зимата за по-вкусна реколта през следващия сезон

Плодовите дървета са едни от най-добрите растения, които можете да отглеждате в двора си. Те са красиви, предлагат така необходимата сянка през лятото и ви хранят. Дори начинаещите градинари могат да отглеждат плодови дървета в дворовете си с някои забавни и лесни за поддръжка сортове. Колкото и лесни да са, плодовите дървета имат някои нужди от грижи. Например, много от тях изискват да ги подрязвате поне веднъж годишно, независимо дали премахвате здрави клони или просто отстранявате мъртви. Някои плодови дървета предпочитат да се подрязват през зимата, докато са в латентно състояние (нарича се още суха резитба), като ябълките и крушите.

Въпреки че ябълките и крушите са най-известните овощни дървета, които се нуждаят от зимна резитба, те не са единствените. Някои по-уникални сортове, като дюли и райска ябълка, също обичат леко подрязване през зимата. Други сортове, като черешови дървета, смокинови дървета и нарове, могат да се възползват от леко подрязване през зимата.

Всяко дърво има свои собствени нужди от резитба, така че е най-добре да проверите как точно да подрязвате дърветата си, без да ги унищожавате . Като общо правило обаче е най-добре да подрязвате дърветата, когато е сухо и меко, за да избегнете навлизането на вода в разрезите и разпространението на болести (към края на зимата). Приоритетът е да се премахнат мъртвите клони, но това е и възможност да се премахнат ниско висящите и да се освободи място за повече слънчева светлина. В някои случаи подрязването на здрави клони може също да насърчи по-големи плодове през следващия сезон. Отрежете клоните над възлите, които са местата, където клоните се свързват с издънките.

Ябълкови дървета

Ако има едно дърво, което е синоним на зимна резитба, това е ябълковото дърво. След обилна есенна реколта, ябълковото дърво започва да изглежда голо към края на октомври. След това дървото губи листата си и заспива за зимата. Точно тогава ябълковите дървета трябва да бъдат подрязани, по време на периода им на покой. Можете да направите това по всяко време между ноември и март, преди да започнат да растат нови пъпки. С помощта на остри ножици отстранете мъртвите клони. Ще искате да отрежете и някои от здравите клони на дървото, така че не забравяйте да следвате ръководството за това как да подрязвате ябълкови дървета.

Европейски крушови дървета

Друга задължителна зимна резитба е европейската круша. Крушовите дървета дават плодове от края на лятото до началото на зимата. След като беритбата приключи, дървото ще заспива за зимата. Подобно на резитбата на ябълковото дърво, това ще изисква да премахнете мъртвите клони, но също и някои здрави, за да помогнете на дървото да бъде по-балансирано, енергично и здраво през следващия сезон на реколтата. Например, ще трябва да премахнете силните клони, които растат към ствола на дървото или земята. Скъсяването на краищата на клоните също ще помогне за производството на повече плодове.

Дюли

Дюлите не са изключително популярни в Съединените щати, защото тези, които се срещат тук, са толкова твърди, че трябва да се сготвят преди консумация. Въпреки това, някои авантюристично настроени градинари и готвачи биха могли да опитат с този интересен плод, известен с уникалните си и тръпчиви вкусове (особено са страхотни в сладка!). Ако това сте вие, тогава добавете резитбата на вашата дюля към списъка си със задачи за зимно градинарство. Те не изискват обширна резитба, но периодът им на покой е подходящо време за премахване на мъртви клони, непокорни, растящи надолу или към ствола, и дори за изравняване на неравномерни израстъци.