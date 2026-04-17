Плевелите вредни или полезни са за вашата морава?

17 април 2026, 6:00 часа 0 коментара
Снимка: IStock
Дали гледате на плевелите като на полезни или проблемни, зависи от вашата гледна точка и целите, които си поставяте за вашата морава. Много градинари подкрепят биоразнообразието в тревните площи, за да подкрепят опрашителите , птиците и други диви животни, като същевременно намаляват разходите, необходими за поддръжка на моравата . Други собственици на жилища не са готови да превърнат тревните си площи в плевели, дори и полезни.

Независимо дали целите ви за моравата включват изграждане на естествено разнообразие или поддържане на по-традиционна естетика, преосмислянето на подхода ви към плевелите и фокусирането върху здравето на моравата може да ви спести време и пари, като същевременно опазва околната среда.

Американците харчат милиарди долари и безброй часове, поддържайки девствени, безплевели тревни площи около домовете си. Съвременният подход към грижата за тревните площи изисква големи количества химикали, вода, гориво и труд. Но грижата за тревата не винаги е изглеждала така, както изглежда днес, а широколистните растения, които растат в тревните площи, не винаги са били възприемани като плевели. Поуките от по-ранните практики за управление на тревните площи ни казват, че подходът ни към плевелите не е задължително да бъде „всичко или нищо“. Поддържането на здрава и разнообразна морава е балансиращ акт. Такъв, който може да е от полза за околната среда и да постигне нашите естетически цели.

Полезни плевели за тревни площи

В продължение на десетилетия, една девствена, безплевели морава е служила като златен стандарт на американския пейзаж, но не всички плевели са лоши. Изучаването на ползите и предизвикателствата на различните видове плевели е добро начало, когато става въпрос за определяне на необходимостта от управление.

Много растения, които считаме за тревни плевели, предоставят ценни екологични услуги. Подобно на своите тревни съпътстващи, широколистните плевели работят за контрол на ерозията и улавят въглерод. Те също така помагат за засенчване на почвата, като я поддържат по-хладна от самата трева, което предотвратява бързото ѝ изсъхване и по този начин намалява нуждите от напояване.

Детелината и другите бобови растения (растения от семейство Кръстоцветни) естествено фиксират атмосферния азот, правейки го достъпен за тревните площи и замествайки необходимостта от прилагане на торове. Всъщност, най-ранните смеси от семена за тревни площи, донесени в Америка, са включвали детелина. Едва с появата на широколистни хербициди през

50-те години на миналия век детелината започва да се счита за плевел, тъй като тези химикали не правят разлика между полезни „плевели“ като детелината и други, по-проблемни растения.

Цъфтящите тревни плевели като детелина и самовъзстановяваща се детелина осигуряват богат източник на нектар за полезни насекоми, включително опрашители. Много тревни плевели служат като гостоприемник на развиващи се ларви на пеперуди, молци и други насекоми. Те от своя страна поддържат процъфтяващите популации на птици. Тревните площи покриват приблизително 40 милиона акра в Съединените щати. Това е много потенциално местообитание за опрашители, което може да се управлява, за да се включат поне някои полезни плевели.

 

Гергана Николова Отговорен редактор
