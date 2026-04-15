Как да отгледате авокадо от костилка

Би било мечта да имате авокадово дърво на терасата, от което да си правите препечен хляб с авокадо или прясно гуакамоле по всяко време. Отглеждането на авокадово дърво от костилка е лесно във вода или почва, но ще трябва да бъдете търпеливи, ако искате плодове. Авокадово дърво, отгледано от семка, може да отнеме от пет до 13 или повече години, за да даде плодове, а полученото дърво няма да е точно копие на дървото, от което е произлязло.

Въпреки че вероятно няма да получите реколта от авокадо, ще се забавлявате, отглеждайки безплатно авокадово дърво от кухненски отпадъци. Ако някога сте опитвали да отглеждате ананас от корона у дома, процесът е подобен. Можете да си купите младо авокадово дърво от разсадник, ако искате вашето да даде плод по-рано, но дори и те може да отнемат няколко години, за да се развият. Ако искате да започнете от нулата, ето как да превърнете костилката на авокадото от вечеря в саксийно стайно дърво, на което можете да се наслаждавате години наред.

Започнете да отглеждате костилка от авокадо във вода

Ще ви трябват костилка от авокадо, буркан и клечки за зъби, за да започнете.

Измийте костилката на авокадото, която всъщност е голяма семка, за да отстраните всички остатъци.

Напълнете буркан с вода, така че да е почти пълен. Ще ви е необходим буркан с отвор, достатъчно голям, за да побере семето.

Широкият край на семето ще бъде поставен във водата. Забодете клечки за зъби около страните на семето, около половината от него.

Поставете костилката в отвора на буркана, така че клечките за зъби да опират в краищата на буркана, окачвайки семето над водата. Уверете се, че 2,5 см от семето е потопено във водата.

Поставете буркана на слънчево място и доливайте вода, докато се изпарява, за да поддържате дъното на ямата потопено.

Корените би трябвало да започнат да покълват след две до шест седмици. Ако отнеме повече от шест до осем седмици, изхвърлете семето и опитайте процеса с ново.

Стъблото също трябва да поникне в рамките на този период от време. Когато достигне височина от 15 до 18 сантиметра, отрежете го до 7,5 сантиметра, за да насърчите развитието на силно стъбло и коренова система.

Засадете костилка от авокадо в почвата

Отглеждането на авокадо в почва е по-бързо и лесно, отколкото отглеждането му във вода.

Изберете 20-сантиметрова теракотена или глинена саксия и добавете чакъл на дъното за дренаж.

Напълнете саксията със смес за саксии и засадете семето, така че широкият край да е надолу, а по-острият - нагоре. Горната част на семето трябва да е открита.

Поставете на слънчев прозорец и поддържайте почвата влажна.

След като стъблото има няколко чифта листа, прищипете ги за по-гъст растеж.

Пресадете дървото в саксия

След като корените станат дебели и с дължина 7,5 см, а стъблото отново има листа, е време да прехвърлите разсада в саксия. Ако сте започнали да засаждате семето в почва, пресадете го в по-голяма саксия, когато порасне през първата.

Изберете теракотена или глинена саксия с диаметър 20 до 25 см и дренажни отвори и я напълнете с богата на хумус почва.

Засадете разсада в почвата, оставяйки горната половина на ямата открита.

Полейте обилно и поставете саксията на слънчев прозорец с ярка, непряка светлина.

Когато стъблата достигнат 30 см, отрежете ги до 15 см. Повтаряйте всеки път, когато стъблото порасне 15 см. Това насърчава храстовидния растеж.

Грижа за авокадо

Вашето авокадо се нуждае от ярка, индиректна светлина. Ако е възможно, дръжте го на прозорец с южно изложение. Поддържайте почвата влажна, но не и мокра, и го поливайте обилно от време на време. След първата година наторете растението с балансиран тор за стайни растения през пролетта и лятото. Можете да изнесете саксията навън през лятото, но трябва да я върнете вътре, преди нощните температури да паднат до 45ºF през есента.

Отстраняване на проблеми с авокадото

Ако листата на дървото ви пожълтяват, причината може да е прекомерното поливане. Оставете почвата да изсъхне, преди да полеете отново. Ако листата започнат да изсъхват и да покафеняват по върховете си, в почвата се е натрупала твърде много сол. За да я отмиете, дръжте саксията под течаща вода и я оставете да се отцеди за няколко минути, за да се отървете от излишната сол.