По колко пъти на ден трябва да поливате доматите през август

Когато не вали достатъчно, отворете крана за вода. Зеленчуците се нуждаят от вода, за да произвеждат плодове, така че правилното поливане на градината е от решаващо значение през горещото лято. Доматите са особено неумолими, ако изсъхнат. Преминаването от сухо към влажно време и обратно създава проблеми като гниене на върха на цветовете . И това не е всичко. Виждали ли сте пукнатини по плодовете ? Това се случва, когато водата следва суша, карайки плодовете внезапно да се разширят и да напукат кожицата. Начинът да избегнете това е да поддържате почвата постоянно влажна. Не я оставяйте да е суха и влажна, суха и влажна, суха и влажна. Това е спойлер.

Обилното поливане на градината е от решаващо значение. Водата трябва да се спуска надолу, надолу, надолу, за да се насърчи развитието на дълбоки корени и да се отдалечи от горещата повърхност на почвата. Поставете малка чаша или кутия в градинската почва и не спирайте да поливате, докато не събере поне 2,5 см вода от ръчния маркуч или разпръсквача. (Ако зеленчуците ви са в контейнери , вероятно ще се нуждаят от вода всеки ден по време на жегите, защото контейнерите са склонни да изсъхват по-бързо от земята.) Ако използвате капково напояване или маркуч за напояване, поставете чашата под него. Няма да е толкова точно, но е по-добре от нищо. За да поливате ръчно контейнери или малък градински парцел, използвайте дюза, обърната на настройка "душ", за нежно поливане, подобно на дъжд. Ако в началото се образува локви вода по повърхността, продължете, но се върнете няколко пъти, за да се уверите, че водата се абсорбира добре и почвата е добре влажна.

По време на летните горещи вълни и горещи вълни, градинските растения са изправени пред повишен стрес поради високите температури и сухата почва.

При такива условия е необходимо да коригирате начина, по който се грижите за растенията си, за да ги поддържате здрави и добре хидратирани. Експертите по градинарство съветват специални мерки, които могат значително да помогнат за запазването на градината ви през най-горещите дни.

Най-важното в жегата е правилното поливане. Тогава растенията губят повече вода и трябва да се поливат по-често от обикновено. Специалистите препоръчват поливане в ранните сутрешни часове, когато температурите са по-ниски. По този начин водата има време да проникне дълбоко в корените, преди слънцето да започне да изпарява влагата от почвата.

Някои растения, като например доматите, може да се нуждаят от поливане два пъти на ден, така че е полезно да проверявате състоянието на почвата вечер и да поливате отново, ако е необходимо. Специално внимание трябва да се обърне на растенията в саксии и висящи кошници, тъй като те изсъхват много по-бързо от тези, засадени директно в земята.

В допълнение към редовното поливане е важно водата да отива директно към корените на растението, а не към листата или цветовете. Това осигурява ефективна хидратация и предотвратява развитието на болести, които могат да възникнат, когато листата са постоянно мокри. Също така, за допълнителна защита, чувствителните саксийни растения могат временно да бъдат преместени на сенчести или вътрешни места, докато преминат най-високите температури.

За растения, които не са подвижни, като например тези, засадени директно в земята, се препоръчва мулчиране. Нанасянето на слой мулч, като компост, кора или сено, около основата на растението помага за задържане на влагата, охлаждане на почвата и намаляване на изпарението. Тази проста мярка може да играе ключова роля за поддържане на здравето на растенията при екстремни метеорологични условия.