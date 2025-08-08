Засадете това цвете до доматите и ще събирате реколтата с кофи

Невените са най-добрите цветя, които да засадите с доматите си. Невените са не само ярки и изобилни, но и предлагат множество ползи за доматените растения. Нека обясня защо трябва да отглеждате невен и домати заедно.

Засаждането на домати е естествен начин да имате здрави, процъфтяващи растения и възможно най-добрата реколта. Въпреки че босилекът има отлична репутация като растение, което да се допълва с доматите, не можете да сбъркате, като отглеждате невен и домати един до друг. Това е така, защото невенът отблъсква много вредители по доматите, позволявайки на растенията ви да растат по-силни и по-здрави.

Доматени растения и невен - доказан дует

Засаждането на домати в съчетание предлага множество потенциални ползи при отглеждането им . Независимо дали засаждате домати на открито в зеленчукова градина или ги отглеждате на закрито в оранжерия , растенията-компаньони могат да поддържат доматите ви здрави и да дадат голяма реколта.

Отглеждане на невен и домати заедно - ползите

Защо невенът и доматите се съчетават толкова добре? Това се дължи на факта, че и двете растения се радват на едни и същи топли, слънчеви условия, а невенът държи далеч буболечките , които иначе биха нападнали доматите.

Първо, невенчетата растат добре на топли места, където могат да получават поне шест часа слънчева светлина дневно. Това отразява условията за отглеждане, които доматите обичат, както на закрито, така и на открито.

Именно доказаната им способност да отблъскват множество типични вредители по доматите прави невените идеалните растения, които да се съчетаят с вашите домати. Невените излъчват силен аромат, който отблъсква много вредители, включително листни въшки, белокрилки, трипси и доматени щитовки.

Не само над земята те предлагат помощ. Невенът отделя и химикали от корените си, които могат да възпрат кореновите нематоди в почвата. Тези малки почвени вредители могат да се хранят с корените, като ограбват хранителни вещества и забавят растежа на растението.

И накрая, невенът привлича полезни насекоми и опрашители, включително пчели и калинки. Повече от тези насекоми означава опрашени цветя и изобилна реколта от домати. Привличането на много калинки също е полезно, тъй като те ядат листни въшки.

Как да засадим невен и домати

Ако искате да отглеждате невен от семена или да купите растения, за да използвате силата им като спътник на доматите, е ключово да изберете най-добрите сортове.

Френските невенчета ( Tagetes patula ) имат най-силния, остър аромат и са най-подходящи за съпътстващо засаждане. Френските невенчета се предлагат в ярки цветове, включително червено, оранжево и жълто, и са едни от най-лесните цветя за отглеждане от семена .

Засадете невенчета в зеленчукова градина на 30-45 см от доматените растения. Малки групи невенчета близо до откритите ви домати ще предложат всички предимства на съпътстващите растения и е лесно да се поддържа хидратирано, когато поливате доматените растения през лятото.

Алтернатива е да засадите пръстен от невен около доматените растения, като ги държите на разстояние поне 30 см едно от друго и едно от друго. Ако отглеждате домати в повдигнати лехи или вкопани в земята лехи в оранжерия, можете също да засадите невен на разстояние 30-45 см едно от друго на групи или по периметър, в зависимост от размера на лехата.

Когато отглеждате домати в саксии , невените могат да се засаждат в един и същ контейнер или в отделни саксии наблизо. Необходима е голяма саксия, за да се осигури достатъчно място за развитие на двете растения, ако ги засадите по двойки. Докато при планирането на оранжерията си винаги избирах да имам саксии с невен, разположени на разстояние около доматените ми растения.

Дръжте саксиите близо една до друга, все още на под 45 см от доматените растения, тъй като това дава възможност и на двете растения да се развият до пълен размер и улеснява поливането и подхранването им през целия вегетационен период.

Миризмата на близките невенчета ще държи всички тези вредители далеч, а опрашителите, привлечени от невенчетата, не е нужно да пътуват дълго, за да стигнат до цветовете на доматите и да ги опрашат.