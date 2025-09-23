Скръбна вест! Почина "тенис бащата" на Новак Джокович

Един от първите треньори на Новак Джокович и легендарен тенисист - Никола Пилич, си отиде от този свят на 86-годишна възраст. Новината съобщават от Хърватската радиотелевизия (HRT), цитирана от БГНЕС. Пилич е бивш номер 6 в ранглистата на ATP, а сред най-големите му постижения е достигане до финал на турнир от Големия шлем - в Париж той отстъпва на Илие Настасе. След това е треньор в ранните години на живата легенда Новак Джокович, който е наричал покойния "моя тенис баща".

Почина Никола Пилич

Роден през 1939 г. в Сплит, Никола Пилич изгрява на сцената като тенисист през 60-те и 70-те години на миналия век. Той е полуфиналист на Уимбълдън от 1967, като побеждава австралийската легенда Рой Емерсън. Шест години по-късно Пилич стига и до финал на турнир от Големия шлем - в Париж той отстъпва на Илие Настасе

Пилич е известен до голяма степен и с треньорската си кариера. Сътрудничеството му с Ноле започва през септември 1999 г. Сърбинът се мести в академията му в Германия. Именно там Джокович гради основите на играта си. Двамата си сътрудничат до 2003 г., когато Джокера започва кариерата си в мъжкия тенис.

Освен това Никола Пилич извежда Хърватия до исторически дебютен триумф за Купа Дейвис през 2005. Уникално негово постижение е, че печели отборната надпревара за мъже с три различни страни - Западна Германия, Хърватия и Сърбия.

