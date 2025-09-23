Войната в Украйна:

15-годишно момиче изкачи Мусала с инвалидна количка навръх Деня на независимостта

23 септември 2025, 14:04 часа 184 прочитания 0 коментара
Ели е на 15 години и до вчера не смееше да мечтае да стъпи на най-високия връх на Балканите, защото съдбата е отредила да не може да ходи. В продължение на една година екипът на проект "Активни днес", реализиран с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, с помощта на дарители и съмишленици, създаде условия и възможност Ели да достигне Мусала, водена от доброволци на сдружението и нейната майка Яна Димитрова.

Повече за постижението на Ели

Пътят за нея започна от Националния дворец на културата в София, където на 21 септември беше изпратена към висините на Рила с пъстра музикална програма, високо оборудван специализиран транспорт и екип доброволци. Едновременно с нея, към хоризонта на Созопол, потегли и Виктория Предева, на 20 години с ДЦП, която за пръв път вчера срещна морето с помощта на група доброволци и специализирана инвалидна количка, закупена в рамките на проекта. Двете момичета ще прекарат 7 дни на планина и море с богата програма от дейности, която цели да насърчи активния и пълноценен начин на живот за хора с увреждания.

Инициативата е поредният добър пример за успешно сътрудничество между "Активни днес", институции, гражданското общество, корпоративния сектор и успешни популярни личности.

За организатора

"Активни днес" е проект на Сдружение "Български щит", финансирано от Национална програма за изпълнение на младежки дейности на Министерство на младежта и спорта. Те насърчават младите хора да се включват активно в обществените процеси, за да промѐнят средата, в която живеем.

 

Доброволчество Активни днес
