Войната в Украйна:

VIOLA представя новата си музикална трилогия (ВИДЕО)

23 септември 2025, 14:31 часа 311 прочитания 0 коментара
VIOLA представя новата си музикална трилогия (ВИДЕО)

Българо-холандската банда VIOLA се завръща с нов проект - The Grey Ephemeron, A Dream of You, трилогия от три песни, събрани в общо 10-минутно видео. Звученето комбинира ниско настроени китари, атмосферни мелодии и експресивни вокали, които преминават между тежки и по-мелодични моменти. Проектът идва след първите два сингъла на групата - Isolation и Aether, издадени през 2023 г. В тях китаристът Иван Хардалов създава инструменталните партии, а вокалите са дело на Dennis Schlechtriem. В началото на 2024 г. към състава се присъединява барабанистът Михаил Томов, което бележи естественото преминаване от дует към пълноценна група.

Още: Iron Maiden идват с изцяло класически сетлист в София

С новата си трилогия VIOLA показват по-завършено и многопластово звучене, изградено в процеса на търсене и изчистване на посоката им през последната година.

За "The Grey Ephemeron, A Dream of You"

"The Grey Ephemeron, A Dream of You" разказва за пътешествие, в което сме в капан на миналото си и трябва да се справим с него. То започва в тъмнината, вдъхновено от историята на Ник Ярис - писател, който е несправедливо осъден на смърт, изследвайки как дори при най-тежките обстоятелства e възможно човек да открие просперитет, любов и разбиране.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ефемеронът представлява мимолетни моменти на дълбока връзка със себе си и горчиво-сладкия мир, който идва от пълноценното усещане едновременно на любов и скръб. Оттам започва битката с миналото - не за да го заличим, а за да го разберем и да му придадем смисъл, включително скръбта за тези, които сме загубили. Музиката улавя деликатния баланс между сънищата и страховете, показвайки, че мирът идва в малките мимолетни моменти - като дъжд, който пада, изпарява се и се връща на земята, напомняйки ни, че изцелението често съществува между това да се освободим от миналото и да погледнем напред.

Още: Hellbound: Обещаващото бъдеще на българската метъл сцена

Бандата коментира, че именно тези песни най-добре отразяват тяхната идентичност и визия занапред. В момента VIOLA работят върху своя дебютен албум, чиято премиера е планирана за 2026 г., като преди това предстои да издадат и още отделни сингли.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика метъл VIOLA
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес