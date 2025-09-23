VIOLA представя новата си музикална трилогия (ВИДЕО)

Българо-холандската банда VIOLA се завръща с нов проект - The Grey Ephemeron, A Dream of You, трилогия от три песни, събрани в общо 10-минутно видео. Звученето комбинира ниско настроени китари, атмосферни мелодии и експресивни вокали, които преминават между тежки и по-мелодични моменти. Проектът идва след първите два сингъла на групата - Isolation и Aether, издадени през 2023 г. В тях китаристът Иван Хардалов създава инструменталните партии, а вокалите са дело на Dennis Schlechtriem. В началото на 2024 г. към състава се присъединява барабанистът Михаил Томов, което бележи естественото преминаване от дует към пълноценна група.

С новата си трилогия VIOLA показват по-завършено и многопластово звучене, изградено в процеса на търсене и изчистване на посоката им през последната година.

За "The Grey Ephemeron, A Dream of You"

"The Grey Ephemeron, A Dream of You" разказва за пътешествие, в което сме в капан на миналото си и трябва да се справим с него. То започва в тъмнината, вдъхновено от историята на Ник Ярис - писател, който е несправедливо осъден на смърт, изследвайки как дори при най-тежките обстоятелства e възможно човек да открие просперитет, любов и разбиране.

Ефемеронът представлява мимолетни моменти на дълбока връзка със себе си и горчиво-сладкия мир, който идва от пълноценното усещане едновременно на любов и скръб. Оттам започва битката с миналото - не за да го заличим, а за да го разберем и да му придадем смисъл, включително скръбта за тези, които сме загубили. Музиката улавя деликатния баланс между сънищата и страховете, показвайки, че мирът идва в малките мимолетни моменти - като дъжд, който пада, изпарява се и се връща на земята, напомняйки ни, че изцелението често съществува между това да се освободим от миналото и да погледнем напред.

Бандата коментира, че именно тези песни най-добре отразяват тяхната идентичност и визия занапред. В момента VIOLA работят върху своя дебютен албум, чиято премиера е планирана за 2026 г., като преди това предстои да издадат и още отделни сингли.