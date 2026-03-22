Растения, които осигуряват непрекъснат цвят от пролетта до лятото

Едногодишните растения са известни с невероятната си сила на цъфтеж, предлагайки безкрайно зрелище от пролетта до сланата. Много многогодишни растения също цъфтят многократно през цялата година, осигурявайки траен цвят, който блести от един сезон на следващия. Събрахме най-доброто от най-доброто: едногодишни , многогодишни и дори дървесни храсти и лози, които да засадите през пролетта за цъфтеж, който ще продължи през лятото и след това. Използвайте тези дългоцъфтящи красавици в контейнери за тераси и веранди или ги засадете в лехите и бордюрите си за зашеметяваща гледка.

Гардения

Тази стройна версия на южняшка класика е с размери, подходящи за тесни пространства и контейнери, като расте от 90 до 120 см височина и само 60 см ширина. Подрязвайте звездообразните, единични бели цветове на шепа за ароматни рязани цветя и не се притеснявайте – растението ще даде още, продължавайки да цъфти през целия сезон.

Котешка мента

Котешката мента рядко се среща без опрашители, бръмчащи сред цветовете на лавандулата ѝ, въпреки че вредителите не се притесняват за това растение. Тя цъфти обилно през целия сезон и е устойчива на топлина и суша. Търсете стерилни сортове като „Select Blue“, „Walker's Low“ и „Cat's Meow“, тъй като сортовете, отглеждани от семена, се разсяват лесно и могат да се разраснат малко в градината.

Салвия

Предлагана в червени или лилави разновидности, Saucy™ Salvia е стерилна и самопочистваща се серия салвия, която цъфти от април до ноември без оцветяване. Шиповете с ефектни, дълготръбчасти цветове са любими на пеперуди и колибри, а също така са чудесни за рязане. Пищната зелена листа расте в енергична, но спретната туфа от 60 до 90 см.

Милион камбани

Понякога наричана „влачеща се петуния“, цветовете на това нискорастящо разпръснато растение наподобяват своя съименник, покривайки чистата зелена листа през пролетта през сланата. Цъфтящи в почти всички цветове на дъгата, ярките и често двуцветни цветове са самопочистващи се, така че няма нужда да отстранявате цветовете на растенията, за да продължат да цъфтят.

Вербена

Вербените EnduraScape™ надминават очакванията, цъфтейки по-дълго от други сортове в наситени лилави, яркочервени или руменино розови и бели нюанси. Растенията показват отлично разклонение, образувайки гъста, нежно разпръсната купчина листа, покрита с цветове, идеална за преливане по подпорни стени и разливане от контейнери.