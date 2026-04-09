Как да отгледате в градината червен лук купен от магазин за хранителни стоки

Лукът се предлага в различни цветове и вкусове. Бял лук, зелен лук, жълт лук, червен лук - списъкът просто продължава. Ако пазарувате сами, вероятно вече знаете, че червеният лук е сред най-скъпите видове лук. И честно казано, това е логично. Той има уникално остър вкус и е най-добре да се яде суров. Освен това, не се съхранява толкова добре, колкото жълтия лук. Не е нужно обаче да харчите цяло състояние, за да се насладите на вкуса на червен лук. Можете сами да го отгледате у дома и да ядете издънките - наричани още лучени листа или лучени връхчета - които запазват вкуса. Много е лесно! Всичко, от което се нуждаете, е твърд, негнил червен лук от магазина и буркан с вода.

Лукът, който си донасяте от магазина за хранителни стоки, е завършил първата година от двугодишния си жизнен цикъл. Той има растежна пъпка, заровена дълбоко в месестата луковица. Ако му се осигури вода и светлина, тази пъпка ще поникне.

Ако искате да отглеждате червен лук по този метод, изберете най-здравите луковици в магазина. Изберете лук, който е тежък на допир, има безупречна хартиена люспа и не мирише. Луковицата все още трябва да има бели корени в основата. Ако не можете да преработите закупения от магазина червен лук веднага, избягвайте грешките при съхранение, които могат да намалят шансовете на луковицата ви за успех , като например съхранението му със зрели плодове или поставянето му на топло, светло, влажно или непроветриво място. След като имате най-добрия червен лук за покълване, е време да изпробвате този донякъде необичаен начин за използване на лук в и около дома си .

Как да отгледате отново червен лук и да съберете върховете му за готвене

Отрежете края с корените на червен лук и го поставете, с корените надолу, върху ръба на прозрачен съд, пълен с вода. Можете да използвате стъклен буркан, чаша за пиене или пластмасова бутилка с отрязана горна част. Само малка част от резника червен лук трябва да бъде потопена, в противен случай рискувате да изгние. Използвайте клечки за зъби, за да поддържате луковицата, ако е необходимо.

Поставете вашата мини станция за размножаване на слънчево място в дома си - первазът на прозореца или отворен кухненски рафт е идеален. Скоро, ако всичко върви добре, от долната част на резника червен лук във водата ще пораснат още корени, а от отрязаната повърхност ще поникнат зелени издънки. След като сте доволни от дължината им, извадете луковицата от съда и използвайте остри кухненски ножици, за да отрежете зелените луковици за готвене.

Можете също така да отгледате цял червен лук, вместо само част от луковицата. За да работи това, ще трябва да се откажете от метода на покълване в буркан и вода и да презимувате закупения от магазина лук на закрито до следващата пролет. След това засадете луковиците в голям контейнер или градинска леха и ги оставете да покълнат, да цъфтят и да развият семена. Както споменахме, лукът е двугодишно растение и развива семена едва през втората си година, поради което е необходимо зимно съхранение. Засейте събраните семена в градината си от началото на март до средата на април, в зависимост от местоположението ви. Ако се чудите колко време може да отнеме отглеждането на лук от семена , може да не сте доволни от отговора. Очакват ви около 10 месеца от сеитбата до прибирането на реколтата.