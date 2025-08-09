Растения, от които се взимат резници през август

Вкореняването на растения от резници е чудесен начин да отглеждате повече от любимите си сортове безплатно. Напълнете градинските си лехи с допълнителни екземпляри от любимите си растения или споделете резници с приятели при размяна на растения.

Август е подходящо време на повечето места за вземане на полуузрели резници и някои резници от мека дървесина. Можете да направите прост тест със щракане , за да видите на какъв етап е растението. Вземете стъбло и го огънете обратно към себе си – ако не се счупи чисто, значи е от мека дървесина; ако се счупи чисто, значи е идеално за полуузрели резници. Ако счупването не е чисто, значи е от твърда дървесина и е най-добре да се размножава през зимата.

Вземане на полузрели резници през август

Още: Август е най-доброто време да вземете резници от тези растения

Късното лято е подходящото време за вземане на полуузрели резници, които са резници от растежа на текущия сезон, които узряват.

В зависимост от това къде градинарствате, тези видове резници са готови по всяко време от края на лятото до средата на есента. Следете новите издънки през сезона, за да определите най-подходящото време за полуузрели резници на вашите растения. Стъблата, готови за рязане, ще бъдат по-твърди и по-дървесни в основата и по-свежи и по-меки на върха.

Кои растения могат да се размножават чрез полузрели резници?

Много растения са подходящи за този вид резитба и размножаване: лози, вечнозелени храсти и живи плетове, почвопокривни растения, билки и дори някои дървета. По-долу са дадени някои примери за растения, които можете да размножавате по този начин – следвайте връзките за специфични ръководства за растенията:

Още: Сложете резниците в този разтвор и те ще се вкоренят за нула време

чемшир

Пеперуден храст

Холи

Орлови нокти

Още: Растения, от които трябва да вземете резници през август

Лавандула

фиктивен оранжев

Пасифлора

Розмарин

Още: Как правилно да вкорените резник от роза

Спирея

Звезден жасмин

Калина

Поставяне на резници от розмарин в почвената смес

Още: Кога и как правилно да вземете резници от роза

Как да вземем полузрели резници

Започнете, като намерите здрави, невредими стъбла. Ако планирате предварително, енергичната резитба в началото на пролетта ще гарантира, че растението ще развие много нов материал за по-късни резници. Изберете стъбло с по-къси разстояния между възлите, но всяко здраво стъбло с подходяща зрялост ще свърши работа.

Използвайте остри, чисти ножици, за да отстраните един или повече резници от растението. Направете остър разрез точно под възела. Резникът трябва да е дълъг поне 10-15 см. Отстранете долните листа на резника, като запазите два до четири на място. Също така отстранете мекия връх на стъблото.

Най-добре е резниците да се вкоренят веднага. Ако не можете да стигнете до тях веднага, поставете резниците в найлонов плик на сянка или в хладилник за до 12 часа. Потопете отрязания край на стъблото в хормон за вкореняване и го поставете във влажна почвена смес. Ако резникът има много големи листа, разрежете ги наполовина, за да намалите загубата на вода, докато се вкоренява.

Още: Не забравяйте да вземете резници от това красиво цвете през юли

Ако е възможно, дръжте резниците си на топло и влажно място, като оранжерия. Ако нямате такова място, покрийте съда и стъблото с пластмаса и ги поставете на топло място с непряка светлина. Поддържайте почвената смес постоянно влажна. Резниците би трябвало да са готови за засаждане на открито следващата пролет.

Вземане на резници от мека дървесина през август

Можете също така да вземете резници от мека дървесина на някои растения през август, въпреки че началото или средата на лятото е по-типичното време за това. Резниците от мека дървесина са подходящи за нежни многогодишни или едногодишни растения, които искате да запазите за следващата година. Можете да ги вкорените и презимувате за засаждане, след като земята и въздухът се затоплят през пролетта.

Кои растения могат да се размножават чрез резници от мека дървесина?

Още: Можете ли да засадите резници директно в почвата?

Вашите нежни или полуиздръжливи многогодишни или едногодишни растения са добри цели за резници от мека дървесина през август за презимуване. Можете също така да вземете резници от мека дървесина на някои широколистни храсти. Ето няколко примера:

Лайка

Клематис

Колеус

Фуксии

Гераниуми

Хортензия

Петунии

Вербена

Как да вземем резници от мека дървесина

Резниците от мека дървесина трябва да се вземат от пресни, зелени издънки. Търсете здрави, меки стъбла, които не са узрели или вдървенели. Следвайте същите инструкции, както при вземането на полуузрели резници: направете остър, чист разрез и отстранете долните листа, преди да поставите отрязания край във влажна почвена среда.

Резниците от мека дървесина е най-добре да се вземат рано през деня, когато стъблата на растението са пълни с вода. За най-добри резултати използвайте нецъфтящи стъбла. Както при полуузрелите резници, поддържайте резника влажен и топъл, и далеч от пряка светлина, докато се вкоренява през зимата.