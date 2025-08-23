Растения за размножаване през септември

Ако искате много нови растения да добавите към задния си двор през следващата година, тази мечта може лесно да бъде постигната с малко време и усилия този месец. Но това няма да е тежка работа, тъй като вземането на резници от растения е приятна задача и има много растения, които можете да размножите чрез резници през септември.

Винаги следвайте тези 2 златни правила за торене на стайните си растения през лятото

Има популярни цъфтящи храсти, многогодишни растения и впечатляващи нежни растения, всички от които са подходящи за вземане на резници през септември. Това потенциално означава изобилие от нови растения за следващата година и всичко, което ще ви струва, е потенциално цената на малко компост.

Какво не звучи страхотно в това да предлагате растения безплатно и да имате потенциал за много допълнителни цъфтежи? Ако имате някое от споменатите по-долу растения, имате късмет, тъй като този месец можете да вземете резници, за да увеличите колекцията си.

Още: Трябва ли да подрязвате многогодишните растения през есента?

Какви резници мога да взема през септември?

Този месец има много растения, които могат да се размножават чрез полуузрели резници. Не е твърде късно да вземете резници от много от растенията, които подчертахме в миналия месец в секцията „Растения за размножаване през август“ , като например лавандула, розмарин, салвия, здравец, върбинка, пенстемон и градински чай. В допълнение към тази селекция от растения, ето още седем, от които можете да вземете резници през септември.

1. Хортензия

Големите и ефектни цветове на хортензиите са впечатляващо допълнение към всяко пространство. Има богатство от различни сортове хортензии , от които да избирате, с различни размери, стилове на цъфтеж и цветове - така че със сигурност ще има по една за всяко пространство.

Още: Прищипване на растения: Експертни съвети за по-голям и по-добър растеж

Ако искате да размножавате хортензии , те се вкореняват лесно от полуузрели резници от растежа на текущия сезон, взети в края на лятото. Вземете резници с дължина 10-15 см от здрави нецъфтящи филизи и ги поставете в саксия, пълна с песъчлив компост - можете да потопите резника в хормон за вкореняване , за да ускорите вкореняването, но това не е задължително.

5 признака, че стайните ви растения "крещят" да бъдат пресадени

Покриването на резниците с найлонов плик или поставянето им в саксия за размножаване може да осигури влажност и допълнителна влага, която ще помогне на резника да се вкорени. След като резникът се вкорени, го дръжте в оранжерия или студена рамка , за да презимува, готов за пресаждане през пролетта.

Фуксия

Фуксиите са пъстроцветни цъфтящи растения, произхождащи от Южна и Централна Америка. В рода има над 100 вида, като много от тях виреят в тропически и субтропически райони. Фуксиите се предлагат както в издръжливи, така и в полуиздръжливи сортове, а резниците могат да помогнат за увеличаване на броя на растенията и намаляване на рисковете от загуба на някои фуксии поради зимните студове.

Още: Растения, които задължително трябва да размножите през юли месец

Месеците август и септември са идеално време за вземане на резници от фуксия . Вземете резници с дължина 15 см, оставяйки само два листа на върха, и ги поставете в почвена смес за семена или резници. Корените трябва да се появят в рамките на един месец и всички резници от фуксия се чувстват добре, ако се държат на закрито през първата си зима.

Тъй като фуксиите се вкореняват толкова лесно от резници, вземането им от любимите ви фуксии означава, че винаги можете да имате нови растения, с които да увеличите колекцията си с малко усилия - и получавате тези нови растения безплатно.

Камелия

Малко вечнозелени храсти изпъкват повече през зимата и пролетта от камелиите . Техните драматични и големи цветове са ярък лъч светлина във време, когато няма много други цветове. Дори когато не цъфтят, камелиите играят ценна роля в идеите за двора, тъй като лъскавите им листа допълват други цъфтящи растения.

Още: Кореново гниене на стайните растения - причини и симптоми

Резници от камелия могат да се вземат този месец от издънките от текущия сезон. В зависимост от климата, новият издънка трябва да е развила от зелена до кафява и да е огъваща се - тя не трябва да е нито хлабава, нито твърде твърда, за да се огъне.

Вземете резник с дължина 10-15 см, както при другите храсти, описани по-горе, като отрежете основата под ъгъл и остържете малко количество кора, за да оголите стъблото в края. Поставете до четири резника камелия в саксия. Може да отнеме 2-4 месеца, за да се вкорени резникът, след което ще е необходимо да се постави всеки в отделна саксия.