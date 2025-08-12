Засаждане на ягоди през есента: Кога и как се прави

Най-доброто време за засаждане на ягоди е пролетта или есента. Есенното засаждане има много предимства. През този период растенията получават благоприятни условия за вкореняване, което им позволява да се подготвят добре за зимата. Оптималното време за това е от края на август до средата на септември, но в южните райони засаждането може да се удължи до октомври, в зависимост от времето и състоянието на почвата.

Как да засадим ягоди през есента

Първата и най-важна стъпка е да изберете и подготвите място за бъдещата леха. Изберете слънчеви зони, защитени от силни ветрове, където почвата е лека или средна, с ниво на киселинност от 5,5-6,5 pH. Предварително, една до две седмици преди планираното засаждане, прекопайте мястото, така че почвата да има време да се утаи. Това ще предотврати оголването на корените след засаждането. За обогатяване на почвата можете да добавите угнил оборски тор (5-6 кг на квадратен метър) и калиеви торове. Важно е да не използвате пресен оборски тор.

Подготовката на разсад също има свои собствени характеристики. Ако засаждате късно, не отрязвайте по-голямата част от листата. Оставете здрави и непокътнати листа, тъй като те допринасят за по-доброто каляване на растенията в есенната прохлада, когато изпарението на влага е минимално. Непосредствено преди засаждането се препоръчва да се отрежат прекомерно дългите корени, оставяйки около 8 см, и да се накиснат разсадът за няколко часа във вода или разтвор на стимулатор на растежа за по-добро вкореняване.

Поетапно описание на засаждането

Процесът на засаждане започва с оформянето на лехите. Най-добре е редовете да се ориентират от север на юг, така че всеки храст да получава достатъчно слънчева светлина. Направете дупки с дълбочина 10–15 см. Разстоянието между храстите трябва да бъде 30–40 см, а между редовете - 50–60 см.

Внимателно оформете малка могила във всяка дупка. Разпределете корените на разсада по могилата, така че да не се огъне, и го покрийте с почва. Много е важно да се уверите, че кореновата шийка е разположена строго на нивото на земята. Ако се зарови по-дълбоко, растението може да изгние, а ако се остави твърде високо, корените ще изсъхнат.

След засаждането всеки храст трябва да се полива обилно, като се използва около един литър вода. Това ще помогне за уплътняване на почвата и ще осигури контакт на корените със земята.

