7 бързо растящи култури, които да засадите в градината през август

Сезонът на градинарите е в разгара си и дори през септември можете да получите прясна реколта, ако подходите правилно към избора на култури за засаждане през август. Някои зеленчуци и зеленолистни ще узреят перфектно през останалите топли седмици, основното е да знаете техните характеристики.

Бързо зреещи зеленчуци

Зеленият фасул е чудесен за засаждане в края на лятото. Храстовите сортове, като например „Октава“ или „Нагано“, узряват само за 35-50 дни. За да получите добра реколта, е важно да:

Изберете слънчево място за засаждане;

Да осигурите редовно поливане;

Събирайте шушулките, когато са млади, когато са особено крехки и сочни.

Какво да засадите през август: Растения за бърза реколта преди застудяването на времето

Също така, сортовете моркови "Амстердам" и "Парижки морков" ще ви зарадват със сладки кореноплодни зеленчуци още 35-40 дни след засяването. За да растат равномерно и да са вкусни, трябва да направите следното:

Подгответе рохкава, добре навлажнена почва;

Избягвайте гъсти насаждения;

Разредете разсада своевременно.

Магданозът е истинска находка за сеитба през август. Може да се сее на всеки 2-3 седмици. Може да расте до средата на есента. Тази непретенциозна култура се задоволява с умерено поливане и се чувства чудесно както в градината, така и в балконски сандъчета.

Сортовете репички „18 дни“ или „Ранно червено“ узряват само за 15-25 дни . За да избегнете прерастване, е по-добре да ги засадите на частична сянка и да не забравяте за поливане. Засяването на интервали от една седмица ще осигури непрекъсната реколта.

Спанакът („Блумсделски“, „Гусар“) натрупва зелена маса за 3-4 седмици. В края на лятото, особено в северните райони, се чувства чудесно, основното е да изберете полусенчесто място и да поддържате почвата влажна.

Какво да засадите през август, за да берете реколта до падането на сланата

Студоустойчивите сортове листна маруля („Московски Парников“, „Руксай“) дават нежни зелени плодове за 20-25 дни. Растат на открито, в оранжерии или дори у дома.

Китайското зеле, или пак чой, е истинска находка за градинарите, които искат да удължат летния сезон. Тази ранозрееща култура узрява напълно само за 30-40 дни, което я прави отличен вариант за засаждане в края на лятото.

Този зеленчук е любител на хладното време - августовските температури са идеални за пак чой. Той е влаголюбив - изисква редовно поливане. Лесно се прибира реколтата - листата могат да се режат постепенно, според нуждите.

Не отлагайте сеитбата - колкото по-рано засадите, толкова повече реколта ще имате време да пожънете. Поддържайте постоянна влажност на почвата. Не чакайте китайското зеле да образува глава - младите листа са особено крехки и вкусни.

