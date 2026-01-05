Само така е правилно да използвате черупки от яйца в градината си

Черупките от яйца могат да бъдат чудесен тор и да направят чудеса за вашата морава или зеленчуци, ако искате да направите хортензиите си розови или да добавите калций към почвата си. Едно нещо обаче, което счуканите черупки от яйца няма да направят, е да възпрат вредители като бръмбари, охлюви или голи охлюви да пълзят из градината ви. Черупките от яйца, смлени на прах, могат да убият почвени патогени, които могат да навредят на вашите растения, и дори имат пестицидни свойства, които убиват червените брашнени бръмбари, но е по-вероятно да размножите нежелани бактерии със счукани черупки от яйца, отколкото да възпрете бръмбарите. По същия начин, макар че има ефективни начини да държите охлювите и голи охлюви далеч от градината си , разпръскването на счукани черупки от яйца не е един от тях..

Доматите, чушките и патладжаните във вашата градина ще се зарадват на черупките от великденските яйца

Можете да намерите десетки уебсайтове за градинарство, които правят необосновани твърдения за способността на яйчените черупки да отблъскват бръмбари, охлюви, голи охлюви и други пълзящи вредители. Интуитивно, това наистина има смисъл: бихте си помислили, че вредителите с меко тяло биха се отдръпнали от острите ръбове на смачканите яйчени черупки. В края на краищата, използването на диатомитна пръст във вашата градина е ефективен начин за борба с вредителите, тъй като това е прах с остри ръбове, който кара вредителите да изсъхнат и да умрат.

Как правилно да използвате черупките на великденските яйца за тор в градината

Прахът от яйчени черупки абсорбира вода, но към днешна дата няма научни доказателства, показващи, че яйчените черупки убиват или дори отблъскват бръмбари, различни от червените брашнени бръмбари (вредител по съхранените зърнени храни, а не по градините). И потърсете в YouTube за „охлюви, охлюви, разрушител“ и ще разберете защо яйчените черупки не са отблъскващ фактор за тези мекотели. Слузта, която произвеждат охлювите, предпазва меките им тела от остри повърхности. Накратко, приемете предположението, че яйчените черупки отблъскват вредителите, само като предположение без доказателства.

Как правилно да използвате яйчени черупки в градината си

Черупките от яйца наистина имат много ползи за градината. В проучване от 2025 г., използващо лабораторни условия (а не полево проучване), „нано-прах“ от черупки от яйца действа като десикант, за да убие червените бръмбари – когато се прилага директно върху тях. Прахообразните черупки от яйца могат също да убият някои почвени патогени, когато се смесят с почвата. Освен това, черупките от яйца са 94% калциев карбонат, така че добавянето на прахообразни черупки от яйца към почвата може да бъде също толкова ефективно, колкото и градинската вар за повишаване на pH на почвата. Абсорбирана от растителните тъкани, това е, което може да помогне за оцветяването на хортензиите в розово и може да е от полза за растенията, които обичат калций.

Хитрите градинари отглеждат разсад в черупки от яйца

Ключовата дума е „на прах“. Счуканите яйчени черупки се разграждат твърде бавно, за да освободят полезно количество калций. Можете дори да намерите яйчени черупки, заровени в археологически обекти от 19-ти век. За да създадете прах от яйчени черупки, първо трябва да изпечете яйчените черупки, за да убиете всички бактерии или други патогени, след което да смелите черупките на фин прах в кафемелачка или блендер.

Поръсването на праха директно около основата на растенията и поливането му може да добави хранителни вещества към почвата, но можете също да добавите смлените яйчени черупки към компостната си купчина или кошчето за червеи като естествен тор. Вероятно ще намалите броя на патогените в почвата и ще убиете няколко бездомни червени брашнени бръмбари, които влизат в директен контакт с праха, но добавянето на използвани яйчени черупки към компоста е много по-добро използване, отколкото да ги смачкате и да ги оставяте в градината си.