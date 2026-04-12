Само така е правилно да подрежете орхидеи, за да цъфтят отново

Орхидеите имат репутацията на трудни за отглеждане, тъй като нуждите им са различни от тези на другите стайни растения. Те може да са донякъде претенциозни по отношение на светлина, вода и влажност, но когато нуждите им са задоволени, дори начинаещите могат лесно да ги отглеждат . Осигурете им ярка, непряка светлина, оставете ги да изсъхнат между поливанията и повишете влажността, като ги поставите върху поднос с камъчета, и ще бъдете възнаградени с дълготраен цъфтеж. Подрязването на орхидеи може да бъде и плашещо, защото те не са като другите растения. Орхидеите се нуждаят от повече подрязване, за да се премахнат мъртвите или изсъхнали листа и цветове, за да се предотвратят болести и вредители, да се поддържа размерът и да се насърчи появата на нови цъфтежи. Това е важна стъпка за поддържане на здравето на орхидеите. Научете как да подрязвате орхидеи и как да изберете правилния момент за това.

Кога да подрязваме орхидеи

Следете орхидеята си, за да определите кога се нуждае от резитба. Основното правило е да подрязвате растението, когато е приключило с цъфтежа и всички цветове са окапали, за да премахнете изцъфтялото стъбло и да насърчите растението да образува нов цветен клас. Цъфтежът на орхидеята трае дълго време, след което растението навлиза в дълъг период на покой или латентност преди следващия цъфтеж.

Още: Само така е правилно да пресадите орхидеята

Ами ако орхидеята ви не е цъфтяла? Подрязването трябва да се извършва само след цъфтеж. Орхидеите цъфтят поне веднъж годишно, а някои сортове могат да цъфтят до няколко пъти годишно, ако са здрави. Ако орхидеята ви не цъфти, може да не получава достатъчно светлина, може да не получава по-ниски нощни температури или растението може да е в латентно състояние. Оценете грижите за растението си, за да видите дали е необходимо да направите някакви промени.

Ако вашата орхидея има видими признаци на гниене, подрязването за отстраняване на болните части може да се извърши по всяко време. Здравото растение ще цъфти, но гниещото няма. Отрежете растението до здрава, зелена тъкан, за да премахнете всички повредени части. Може да отнеме известно време, докато растението се възстанови, така че не очаквайте цъфтежът да се върне към нормалния си ритъм веднага.

Как да подрязваме орхидеи

Начинът на резитба на орхидея се различава в зависимост от вида орхидея : моноподиална или симподиална. Моноподиалните орхидеи имат едно стъбло и коренова система, така че всичките им листа и цветове се развиват на едно стъбло. Видовете включват орхидеи молец ( Phalaenopsis ) и Ванда. Симподиалните орхидеи, като Oncidium и Cattleya, растат от хоризонтално коренище, което произвежда псевдобулби, които съхраняват хранителни вещества и вода за растението и в крайна сметка могат да произведат свои собствени цветни класове. По-долу са методите на резитба за всеки вид.

Още: Колко често да поливаме орхидеите, за да процъфтяват

Уверете се, че използвате стерилизирани ножици за подрязване, за да предотвратите внасянето на вируси и болести в здравите растения. Накиснете или избършете остриетата с кърпа, напоена с изопропилов алкохол, или използвайте разтвор от една част водороден прекис и една част вода.

Моноподиални орхидеи

Един или два дни преди резитбата, полейте обилно орхидеята , като позволите на излишната вода да се отцеди.

Ако стъблото е все още зелено, започнете с чисти, стерилизирани ножици за подрязване и отрежете 1,5 см над втория или третия възел, за да насърчите повторното цъфтене на същото стъбло. Ако няма нови възли, отрежете стъблото близо до основата, оставяйки около 2,5 см все още прикрепено.

Още: Направете задължително това с орхидеята си през април месец

Ако цветовете са окапали и стъблото е кафяво, то вече не е живо и може да бъде отрязано до основата на растението. Ново стъбло ще порасне в рамките на няколко месеца.

Отстранете всички мъртви или увехнали листа, които не са опадали, като отрежете там, където листът се среща със стъблото.

Отрежете всички кафяви, кашави или бледи корени, като ги отрежете до здравите сребристозелени корени. Ако всички корени са засегнати, отстранете цялата коренова система там, където тя се среща със стъблото, и нанесете фунгицид.

Симподиални орхидеи

Още: Признаци, че вашите орхидеи са в беда

Започнете с чисти, стерилизирани ножици за подрязване или ножици и отрежете всички дълги корени, които се простират отвъд основната туфа. Отстранете кашастите, кафяви или мъртви корени, като ги отрежете до коренището. Здравите корени са пълнички и сребристи, бели или зелени на цвят.

Отрежете всички изцъфтели цветни шипове до първия чифт листа на псевдобулбата, като внимавате да не прережете самата псевдобулба. Новите шипове не цъфтят отново на същото цветно стъбло, а върху нов растеж.

Отрежете всички повредени или мъртви луковици там, където се срещат с коренището. Ако луковицата вече не цъфти, но е все още зелена, можете да я оставите, тъй като тя все още съхранява хранителни вещества за растението.

Премахнете мъртвите, повредени или болни листа. Не премахвайте зелените части на растението, тъй като те могат да повлияят на способността му да произвежда енергия и да послужат като входна точка за вредители и болести.

Още: Как да насърчите повторен цъфтеж на орхидеята

Какво да правим след резитбата

След резитба, третирайте всички отрезни места с фунгицид, за да предотвратите болести, ако желаете. Също така е подходящ момент да пресадите орхидеята в нов саксиен материал, като използвате същата почистена саксия или по-голяма саксия, ако е необходимо. За симподиалните орхидеи, дръжте псевдобулбите с активни очи над повърхността на почвата при пресаждане. Изчакайте няколко дни, преди да полеете орхидеята, особено ако сте приложили фунгицид, за да предотвратите отмиването му. След това възобновете редовните грижи като поливане и торене.

Сложете този плод до орхидеята и тя ще цъфти като луда

Защо трябва да имате орхидея у дома?