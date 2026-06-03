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Нападнати от марокански скакалци: Частично бедствено положение в община Сандански

03 юни 2026, 14:26 часа 312 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нападнати от марокански скакалци: Частично бедствено положение в община Сандански

Частично бедствено положение е обявено на територията на селата Плоски, Ладарево и Джигурово в община Сандански заради масово намножаване на скакалци. Това съобщи за БТА секретарят на Общината Панчо Панчев. По думите му третирането на засегнатите площи е започнало вчера сутринта от землището на село Плоски, където първоначално са били установени около 800 декара засегнати терени. След началото на обработките са открити и нови огнища, като към момента третираната площ в района е достигнала около 1400 декара. Панчев уточни, че след приключване на дейностите в Плоски екипите ще продължат работа в землищата на Ладарево и Джигурово. Там първоначално са били установени около 1200 декара засегнати площи.

Засегнати са около 2600 декара

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Към момента общата площ, засегната от скакалците на територията на общината, е около 2600 декара, посочи още секретарят на общината.

Снимка Getty Images

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Той обясни, че обявяването на частично бедствено положение е част от процедурата по последващо възстановяване на средства чрез Междуведомствената комисия.

По темата вече са проведени заседания както на областния, така и на общинския кризисен щаб. Определени са препаратът, дозировката и методът за третиране, които ще бъдат еднакви както за община Сандански, така и за община Петрич.

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По думите на Панчев обработките се извършват в пресечени и труднодостъпни терени, като е осигурена необходимата техника и водоснабдяване за екипите на място.

Той изрази надежда, че при подходящи метеорологични условия дейностите ще приключат в рамките на деня или утре.

„Надявам се времето да бъде достатъчно добро, за да завършим обработките. Площите са големи и е възможно да бъде необходим още един ден работа“, каза Панчев.

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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