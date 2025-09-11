Само така е правилно да подрежете орхидеята за буен цъфтеж

Дори и най-запаленият орхидеен специалист може да използва някои съвети за това как да подрязва орхидеи. Въпреки това, процесът на подрязване може да се нарече „подреждане“, а не „резитба“. Растението ще трябва да премахне изсъхналото цветно стъбло и може да се наложи да се отрежат мъртвите растителни частици. В някои случаи може да се наложи подрязване на въздушните корени.

Част от добрата грижа за орхидеите е да знаете как да подрязвате орхидея, колко да подрязвате и кога. Орхидеите не се нуждаят от подрязване на стъблата им като храстите. Вместо това, те изискват умерено подрязване. Когато говорим за това как да подрязваме орхидея, това наистина зависи от сорта. Някои развиват масивни, висящи коренови системи, които изискват внимание. Други видове се нуждаят от много малко подрязване, освен премахването на стария цвят и дръжката му.

Ето как да подрязвате орхидея след цъфтежа, как да поддържате стъблото и корените в добро здраве и важни грижи за растенията след това, за да са щастливи вашите орхидеи.

Кога да подрязваме орхидеи

В допълнение към премахването на прецъфтелия цвят, орхидеите може да се нуждаят от резитба в определени други моменти. Някои видове, като Ванда, могат да станат дълги, когато узреят и се нуждаят от подмладяваща резитба, за да се премахнат старите стъбла. Други, като Фалеонопсис, обикновено се нуждаят само от премахване на цвета. Така че като цяло въпросът кога ще зависи от цикъла на цъфтеж на орхидеята, вида и цялостната ѝ физическа форма. В зависимост от вида, орхидеите се възползват от резитба, когато навлязат в период на покой, който обикновено е през есента.

Когато пресаждате орхидеи , те често се нуждаят от подрязване на корените, а може би и от премахване на мъртви или повредени листа. Разбирането на често срещаните проблеми с орхидеите, като например жълти или набръчкани листа , може да ви помогне да определите степента или естеството на определени порязвания.

Има няколко различни вида орхидеи: моноподиални и симподиални. Моноподиалните орхидеи растат вертикално с едно стъбло, което произвежда нови листа и цветни стъбла. Симподиалните орхидеи имат псевдобулби и растат хоризонтално. Трябва да подрязвате моноподиалните орхидеи, за да стимулирате растежа, да насърчите растежа и да почистите растението. Симподиалните растения се нуждаят от подрязване по същите причини и от време на време за премахване на някои корени.

Орхидеите се отглеждат в много внимателно подготвени и стерилни условия. Важно е да се сведе до минимум пренасянето на болести и да се избягват неравни разрези, които могат да позволят навлизането на патогени. Уверете се, че имате супер остри ножици, които да използвате върху вашата орхидея. Колкото по-остри са ножиците, толкова по-чист ще бъде разрезът. Чистият разрез прави орхидеята по-здрава.

Можете да използвате бръснарско ножче, ножица или резачка

Как да подрязваме орхидеи

Най-важното, което трябва да знаете за това как да подрязвате стъблото на орхидея, е да намерите ставата или възела. Някои сортове имат гладко стъбло и нямат възел. Други родове ще имат видима става. Това е мястото, където режете отгоре, когато премахвате мъртво цветно стъбло.

Бележка за това как да подрязвате корените на орхидеите. Това трябва да се прави по време на пресаждане. Това, което търсите, са мъртви, повредени или болни корени. Не подрязвайте въздушните корени, освен ако не са повредени, тъй като те са важни за растението, за да събира влага от въздуха.

Грижа за орхидеи след резитба

Често срещано е орхидеята да губи листо на всеки няколко години. Те трябва да се отстраняват веднага щом се появят. Отлепете мъртвата тъкан от дръжката. Най-добре е също така да пресаждате орхидеята на всеки две години, за да освежите почвата и да я преместите в по-голямо помещение, ако е необходимо. Това е подходящ момент да добавите допълнителна опора за растението, ако е необходимо.

Когато пресаждате, проверете корените за повреди или болести и почистете всичко, което не изглежда здраво. Напръскайте всички отрязани участъци с разреден водороден прекис и го оставете да изсъхне на въздух, преди да пресадите растението. Някои производители използват фунгицид или канела като алтернатива.