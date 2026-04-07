Само така е правилно да пресадите орхидеята

Някога специалитет на ексклузивна група градинари, орхидеите молци (Phalaenopsis) се превръщат във все по- разпространено стайно растение. Колкото и екзотично да изглеждат, те са сравнително лесни за отглеждане, стига да знаете как да поддържате правилните условия. Но почти всеки нов производител на орхидеи се чувства малко плах, когато дойде време за пресаждане на растението. Като общо правило, орхидеите трябва да се пресаждат на всеки една до две години, за да се поддържа растението здраво и да се помогне на растежа му. Ние улесняваме тази на пръв поглед трудна задача, като обясняваме как да изберете най-добрите инструменти и смес за саксии, както и как да пресаждате орхидея стъпка по стъпка.

Трябва ли да пресадя орхидеята си?

Времето е важно, за да се гарантира успех. Има три основни признака, които трябва да търсите, когато определяте дали трябва да пресаждате орхидея от молец или не. Първо, ако видите бели корени, които стърчат между дупките в саксията, това е сигурен знак, че вашата орхидея е надраснала дома си.

Второ, пресаждането е необходимо и когато почвената смес започне да се разлага. Вместо да растат в почва като повечето стайни растения, орхидеите оцеляват в съд с големи, рохкави материали като кора, мъх и дървени въглища. С течение на времето по-големите парчета се разпадат на по-малки, което води до недостатъчен дренаж. Сменяйте почвената смес на всеки няколко години, за да осигурите на корените необходимия въздух.

Третият признак, който трябва да търсите, са плътно преплетените корени. Градинар, който е начинаещ в отглеждането на орхидеи, може да обърка естествено преплетения модел на растеж на корените като знак, че орхидеята му е обвързана с корени и се нуждае от пресаждане. Докато корените са слабо усукани и се припокриват, което е нормалният модел на растеж за орхидеите молци, можете да изчакате с пресаждането. Плътно преплетените корени обаче показват, че вашата орхидея се нуждае от пресаждане, което ще осигури на растението хранителните вещества, от които се нуждае, за да процъфтява и цъфти.

Кога да пресаждате орхидея

Никога не пресаждайте орхидея, докато цъфти, защото рискувате да загубите цветовете. Най-доброто време от годината за пресаждане е веднага след като цъфтежът приключи, обикновено през пролетта.

Избор на най-добрата саксия

Изберете саксия, която е подходяща за орхидеи. Изберете нова саксия, която е с един размер по-голяма (с два-три сантиметра по-широка) от предишната. Можете да използвате теракотена саксия, но потърсете специализирани саксии за орхидеи, които имат отвори по всички страни; те са предназначени да увеличат циркулацията на въздуха в корените.

Ако вашата орхидея не е надраснала саксията си, но сместа от кората се разлага и трябва да бъде сменена, можете да почистите саксията и да я използвате повторно.

Какво ви е необходимо:

Саксия за орхидеи

Смес за саксии за орхидеи

Малки ножици за рязане или резачки

Спирт за разтриване и хартиени кърпи

Дървено шишче или клечка за хранене

Градински ръкавици

Лейка

Как да пресадите орхидеята си

Стерилизирайте инструментите си за засаждане: Орхидеите са много податливи на болести, така че стерилизирайте всичко – градински инструменти, саксии и др. – което ще влезе в контакт с вашата орхидея по време на процеса на пресаждане. Избършете с медицински спирт или 10% разтвор на белина.

Извадете и подгответе орхидеята: Сложете си ръкавиците, след което внимателно издърпайте старата саксия от растението и изчеткайте кората от корените. Можете да изплакнете корените, за да улесните премахването. Използвайте остри, стерилизирани ножици, за да отрежете всички кафяви или гниещи корени.

Напълнете саксията и поставете растението: Добавете малко почвена смес на дъното на саксията и дръжте растението така, че основата да е почти на върха на саксията. Листата на орхидеята трябва да са на едно ниво с горната част. След това допълнете около корените с още почвена смес за орхидеи.

Интегрирайте корените и почвата: Използвайте пръстите си и дървено шишче или клечка за хранене, за да разпределите почвената смес между корените. Искате орхидеята да е плътно прилепнала в саксията си.

Вода: Намокрете обилно саксията в мивката с лейка, докато водата изтече от дъното. Изчакайте седмица или две, преди да полеете отново.

Грижа за орхидеи след засаждане

Орхидеите молци са добри орхидеи за начинаещи, защото не изискват твърде много време, но все пак има основи за грижа за растенията, които трябва да се спазват.

Орхидеите молци обичат ярка, индиректна светлина, за предпочитане прозорец с източно изложение, с вътрешна температура от 21 до 27 градуса по Целзий през деня и 15 градуса през нощта. Подхранвайте с тор за орхидеи, следвайки инструкциите на опаковката. Оставете сместа за саксии да изсъхне между поливанията; не преполивайте.