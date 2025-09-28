Само така е правилно да прищипете хортензиите

Въпреки че са доста повсеместни цветя, отглеждането на хризантеми не е непременно лесно. Ако се чудите как да отглеждате успешно хризантеми, може би за късни сезонни отрязани цветя (те могат да издържат повече от месец във ваза) или просто за спретнати помпони с интензивен цвят, тогава трябва да сте наясно, че има някои често срещани грешки, които трябва да избягвате.

Така че, ако сте решени да отглеждате тези цветя, си струва да обърнете внимание на тези шест грешки при отглеждането на хризантеми, преди да се заемете с това, или, ако вече отглеждате хризантеми и това е трудна битка, може би ще разпознаете един от тези капани и ще превърнете злополуките при отглеждането им в шедьовър.

Първото нещо, което трябва да имате предвид, когато отглеждате майки, е сортът, който отглеждате, и неговите специфични нужди.

Има многогодишни градински хризантеми и многогодишни хризантеми за рязан цвят, които ще се завръщат година след година, ако презимуват на закрито. Те са идеални за градина с рязани цветя или за отглеждане в саксии, след като лятото отмине и лятната ви саксия свърши.

Има едногодишни хризантеми, които издържат само един сезон и трябва да се компостират, след като са израснали за годината. Най-често те се срещат в разсадници с ярки цветове и в по-ниски, по-храстовидни растения.

Преди да тръгнете, е добре да се уверите, че знаете кой сорт отглеждате или искате да отглеждате, за да можете едновременно да ги отглеждате успешно и да управлявате очакванията си.

Макар че е изкушаващо да обилно обилно торите растенията си с концентриран тор, за да ги поддържате щастливи и здрави, много е лесно да ги пренаторите .

Въпреки че е от полза за хризантемите ви да ги подхранвате в ранните етапи на растеж, след като започнат да растат и да пъпкуват, наистина не е нужно да ги подхранвате повече.

Стойте далеч от торове с високо съдържание на азот, защото те насърчават прекомерен, крехък растеж на листата за сметка на цветовете. Не само ще имате по-малко цветове, но и ще увеличите тяхната податливост на повреди от замръзване.

Хризантемите се нуждаят от редовно поливане поради много плитките си коренови системи, които бързо изсъхват и нямат достъп до голямо количество вода.

Обилното и редовно поливане е още по-важно, ако отглеждате хризантеми в саксии , тъй като ограниченото им кореново пространство и ограниченият обем на почвата означават, че те много бързо ще изсъхнат.

Уверете се, че почвата никога не изсъхва напълно и поливайте всеки ден при топло време, като намалите до седмично поливане, когато времето се охлади.

Прищипването на младите хризантеми е основният ключ към обилните цветове, които не стават твърде дълги и вретеновидни.

Идеята е да се премахне растящият връх, за да се насърчи растението да пусне нови странични издънки. Колкото повече странични издънки произведе растението, толкова повече цветове ще произведе.

Вашите „мами“ трябва да се прищипват, когато са млади, за да се насърчи развитието им на по-гъст растеж. Забравянето да се направи това е една от най-често срещаните грешки при отглеждането на хризантеми, която ги прави високи, кльощави и безцветни.