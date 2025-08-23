Септември е "златен" месец за мулчиране на градината - ето как

Мулчирането е важна част от всеки годишен градинарски календар. Предлагайки ползи през цялата година, от задушаване на плевели до осигуряване на хранителни вещества, добавянето на слой мулч през есента ще задържи влагата в почвата и ще предпази корените от настъпващото студено зимно време.

Мулчиране на цветята: Как се прави

Есента е чудесно време за разпръскване на органична материя и защита на растенията във вашия двор. Дърветата, храстите и многогодишните растения ще се възползват от мулчиране по това време на годината. Полуиздръжливите или новозасадените дървета или храсти ще се възползват особено от защитата от студ и слани, които идват с мулчирането през есента.

За да ви помогнем да започнете с планирането на вашия есенен списък за градинарство , разглеждаме седем популярни фаворита за двора, които ще ви благодарят за мулчирането - заедно с няколко съвета за най-добрите мулчове, които да използвате този месец.

4 растения за мулчиране през септември

Всеки път, когато мулчирате цветни лехи , зеленчукови градини или повдигнати лехи , се препоръчва да използвате органична материя, за да подобрите цялостното състояние на почвата, тъй като тя се разлага. Дръжте мулча далеч от стъблата на растенията и го разстилайте с дебелина около 5-7,5 см.

Рози

Розите започват да се подготвят за период на покой през септември и градинарят може да помогне на този процес, като намали подхранването на розите си и забави торенето на прецъфтелите рози с напредването на месеца.

Растенията се възползват от мулчиране в началото на есента, за да изолират корените и да задържат влагата в почвата. Мулчирането през септември е особено препоръчително, ако не сте мулчирали преди това през годината или ако слоят, разпръснат през пролетта, е изчезнал до есента.

Препоръчителните видове мулч за рози включват компост , добре угнил оборски тор, компостирана слама или кора, или листна плесен . Нанесете слой с дебелина 5-7,5 см и разпределете толкова широко, колкото е ширината на короната на розата, но далеч от стъблата.

Ако засаждате рози в началото на есента - идеално време за рози, отглеждани в контейнери, докато розите с голи корени се засаждат най-добре, когато са в латентно състояние - слой мулч трябва да е от съществено значение за защита на растенията през зимата и осигуряване на хранителни вещества, докато органичната материя се разгражда.

Божури

Божурите имат кратък, но впечатляващ период на цъфтеж, впечатлявайки година след година благодарение на големите си цветове. С много цветове, от които да избирате, и избор от видове и форми, може да има божур за всеки двор.

Септември е чудесен месец за засаждане на божури в цветни лехи или бордюри. Тревисти, междусекционни и дървовидни божури с голи корени или в саксии могат да бъдат добавени към вашите идеи за двор през есента, когато земята е топла и влажна. Всички новозасадени божури или млади божури, засадени по-рано през годината, трябва да бъдат защитени от студените зими чрез мулчиране през есента.

Мулчирането на божурите също помага за предотвратяване на издуването. Това се причинява от многократно замръзване и размразяване и може да доведе до оголване на корените на божурите и изтласкване от почвата. Всички непокрити корени няма да преживеят зимните студове и могат да отслабят божура. Мулчирането не само изолира почвата и защитава корените, но и предотвратява издуването да се превърне в проблем.

Когато планирате как да зимувате божурите си , компост, паднали листа, слама, борови иглички или мулч от кора са добри варианти за мулчиране.

Новозасадени дървета

Есента е чудесно време за засаждане на дървета, тъй като интензивните летни температури са зад гърба ви, а почвата е топла и влажна. Това са идеални условия за новозасадените дървета да развият силна коренова система и да се установят в новия си дом. Засаждането през есента е от полза и за градинаря, тъй като би трябвало да означава по-малко поливане благодарение на сезонните дъждове.

Трябва ли да се мулчират овошките през есента?

Препоръчителна част от засаждането на дърво през есента е мулчирането му, за да се помогне на младите дървета да преживеят зимата. Добавете 5-10 см органичен мулч, като компост, нарязани листа или нарязана кора, в кръг с ширина поне 60 см около дървото.

Не позволявайте на мулча да докосва ствола на дървото, тъй като това може да повреди дървото. Това може да доведе до омекване и лющене на кората и да създаде отворено място за вредители и болести. Оставянето на разстояние от 10 см между ствола и мулча елиминира тази потенциална грешка при мулчиране и означава, че дървото ще се възползва от влагата, задържана в почвата, а корените са защитени от зимни студове.

Хортензия

Отглеждането на хортензии става все по-популярно в днешно време, тъй като производителите обожават големите, ефектни цветове, които изпъкват върху издръжливите храсти през лятото и есента. Те са универсални и надеждни храсти, които могат да се отличават без много поддръжка - но има определени предимства в мулчирането на хортензиите през септември.