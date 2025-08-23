Как правилно да събирате семена от растения

Кога е най-подходящото време за събиране на семена?

Мислите ви могат да се насочат към събиране на семена, които да съхранявате и да сеете през следващия сезон, след като цветята цъфтят и растенията увехнат, оставяйки семенните главички на тяхно място.

Увеличаването на цъфтежа и растенията в градината ви от собственото ѝ изобилие е един от най-икономичните начини за увеличаване на растителния запас като част от идеите ви за цветни лехи.

Защо семената израстват най-бързо в рохкава почва

До края на лятото и есента много семенни главички ще бъдат готови за събиране, а отглеждането на растения от семена, събрани от собствената ви градина, е един от най-възнаграждаващите аспекти на градинарството, както и идея за устойчива градина.

Наред с цветята, можете да опитате да събирате семена и плодове от дървета, храсти, зеленчуци и билки по различно време на годината.

Размяната на семена с приятели и съседи е прекрасен начин да споделите растения и цветя и да изпълните градините си с цвят.

Събиране на семена – различни сортове

Сухи семенни главички, оставени по цветята, като идеи за градинска граница с ниска поддръжка

„Размножаването на растения от семена е едновременно икономично и удовлетворяващо, за да видите как младите растения, които сте създали и отгледали, растат и добавят към градинския ви запас“, обяснява градинарският писател Лий Клап и е важно умение, което трябва да се научи за засаждане на цветна леха .

Подобно на растенията и цветята, семената се предлагат във всякакви форми и размери – като шушулки, шишарки, плодове, реси, капсули, ядки, крилати семена или експлодиращи главички – и изискват внимателно боравене и сортиране.

Ако например събирате слънчогледови семки , доматени семки или семена от циния , семената са доста големи и лесни за преброяване и сортиране поотделно, докато маковите семена са много по-малки и идват от шушулка.

„Ще трябва да бъдете бдителни – шушулките или главичките със семена може да не изглеждат готови, но можете да сте сигурни, че веднага щом обърнете гръб, семената ще изскочат и ще се разпространят по границата“, обяснява Иън Спенс, автор на „Градинарство през годината на RHS“

Чрез събиране на семена можете да засадите нови части от градината си със специфични цветя, които обичате, и това е отличен начин да започнете да планирате градина с рязани цветя .

Освен събирането на семена, можете също така да позволите на много едногодишни и двугодишни растения да се самозасят от ръката на природата. Честната роса, напръстниците и метличините са само някои от трайно популярните градински цветя, които щедро ще се самозасяват около границите на вашата градина за натуралистичен дизайн на засаждане .

Най-доброто време за събиране на семена ще варира в зависимост от зоната на издръжливост , в която живеете, но също и от конкретното цвете или растение, от което планирате да събирате семена.

Семената обикновено узряват около два месеца след като растенията са прецъфтели, което следователно ще варира в зависимост от времето на цъфтеж на конкретното растение. Ще бъдете заети със събирането на семена от много едногодишни, двугодишни и многогодишни растения в края на лятото и есента.

„Ако има растения, от които особено искате семена, тогава ги наблюдавайте внимателно“, обяснява Иън.

Има и някои семена, които могат да се събират по време на вегетационния период, когато са все още зелени, като например невен.

Как се събират добри семена?

Трябва да се опитвате да събирате семена само от здрави растения, тъй като това ще гарантира, че произведените семена също са с добро качество.

„Докато цветята увяхват, семената започват да се образуват там, където е бил центърът на цветето. Те постепенно ще изсъхнат – трябва да ги оставите, докато станат напълно сухи и хрупкави“, обяснява Линдзи Пангборн, експерт по градинарство в Bloomscape .

Ако искате да размножите специфични растения, като например специфичен космос , тогава събирайте семена от видови растения, вместо от хибриди. Хибридите, като например сортовете F1 – които са резултат от кръстосано опрашване на две различни растения – може да не „се получат“ от семена. С други думи, разсадът може да се различава от майчиното растение. Ако, разбира се, сте напълно спокойни относно резултатите, тогава събирайте семена от всякакви цветя, които харесвате, стига да са силно растящи.

Много от трайно популярните растения за селска градина са лесни за събиране на семена, а също така ще има и къснолетни цветя , от които можете да съберете семената по-късно през есента.