3 лесни начина за размножаване на розмарин

Как да се грижим за размножения розмарин

Розмаринът е ароматен кухненски продукт, както и вечнозелено растение, което може да вирее години наред с минимални грижи, което го прави любимо сред домашните градинари. Вместо да купувате ново растение всяка година, можете да създадете безкраен запас от розмарин, като го размножавате чрез резници или чрез наслояване. Тези техники ви позволяват да превърнете едно растение в много, осигурявайки ви изобилие от пресни билки за готвене или овкусяване на напитки.

Как да размножаваме розмарин в почвата

Размножаването на розмарин чрез стъблени резници е най-разпространеният и надежден метод. Прави се чрез отстраняване на стъблата от растението розмарин и засаждането им в отделен съд. Следвайте тези стъпки от Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарство в Пенсилванското градинарско дружество, за да размножите успешно резници от розмарин в почвата.

Още: Как правилно да съхранявате набран розмарин

С помощта на чисти ножици за рязане вземете резници с дължина от 10 до 15 см от вашето растение розмарин. Отстранете долната половина от листата от стъблото.

Напълнете саксия с диаметър 15 см с добре дренирана почвена смес, съдържаща перлит. Уверете се, че контейнерът има дренажен отвор.

По желание: Потопете отрязания край на стъблото в хормон за вкореняване, за да подпомогнете вкореняването.

С помощта на молив направете шест до осем дупки в почвата. Поставете стъблата на резниците от розмарин във всяка дупка. С пръсти притиснете почвата или перлита около основата на стъблото.

Още: Как правилно да берете розмарин, за да расте изобилно

Леко навлажнете почвата и поставете саксията под лампи за отглеждане или на перваза на прозореца на непряка светлина. Уверете се, че почвата остава влажна.

След две до три седмици ще се образуват влакнести корени. След като се появи силна влакнеста коренова система, внимателно извадете резниците от почвата и ги засадете в отделен съд.

Как да размножаваме розмарин във вода

Един от най-лесните начини за размножаване на розмарин е чрез поставяне на резниците във вода, вместо в почва. Бънтинг препоръчва да следвате тези стъпки, за да размножите розмарина във вода по правилния начин.

Още: Как да отглеждате розмарин от резници

С помощта на чисти ножици за рязане вземете резници с дължина от 10 до 15 см от вашето растение розмарин. Отстранете долната половина от листата от стъблото.

Напълнете прозрачна чаша или ваза с прясна вода. Поставете резниците във водата, като се уверите, че нито едно от листата не се намокри.

Поставете контейнера под лампи за отглеждане или на перваза на прозореца на непряка светлина.

След две до три седмици ще се образуват влакнести корени. След като се появи силна влакнеста коренова система, внимателно извадете резниците от почвата и ги засадете в отделен съд.

Още: Водата от розмарин само с 2 съставки: Перфектната грижа за кожата през лятото

Как да размножаваме розмарин чрез наслояване

Размножаването на слоеве ви позволява да произвеждате повече растения розмарин, без да вземате резници, и е чудесен метод за растения, засаждани в земята. „Успехът е вероятен при този начин на размножаване, защото новото растение все още е свързано с кореновата система на майчиното растение“, казва Люк Хамънд, експерт градинар в Seedtime.

Изберете здраво, нискорастящо клонче розмарин, все още прикрепено към растението.

Внимателно го огънете към земята, без да го счупите.

Още: Как да си отгледаме розмарин в саксия

Отстранете листата от частта на клона, която ще бъде заровена.

Леко остържете долната страна на стъблото с нож.

Заровете ранената част под почва, като я закрепите с U-образна тел или ландшафтен щифт.

Поливайте мястото редовно, за да го поддържате влажно.

Още: Как да събирате и подрязвате розмарин през лятото за дълготраен растеж

След шест до осем седмици (или когато се образуват корени), отрежете новото растение от майката и го пресадете.

Как да се грижим за размножения розмарин

Правилната грижа за резниците от розмарин е от съществено значение, за да се гарантира, че те ще развият собствени корени. За да се чувстват добре, Бънтинг препоръчва да се полива почвата достатъчно, за да не изсъхне, тъй като преполиването може да причини гниене на корените. Като средиземноморска билка , розмаринът вирее най-добре на пълно слънце, така че дръжте резниците някъде, където ще получават достатъчно слънчева светлина. „През следващите няколко месеца резниците ще се превърнат в малки растения“, казва Бънтинг. „След три до четири месеца растенията ще бъдат готови да бъдат добавени към градината.“